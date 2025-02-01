TPASS 2.0上路！常客優惠「最高回饋40%」　第一筆錢最快3／25入帳

▲TPASS 2.0公共運輸常客優惠自2月1日開跑。（圖／翻攝公路局網站）

生活中心／綜合報導

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，自今（1日）開始累計搭乘紀錄，每月搭乘公共運輸達11次以上，最高回饋40%，最快可於3月25日靠卡領取回饋金。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋是針對持電子票證（需完成記名登錄）每月搭乘公共運輸達11次以上之民眾，提供一定比例乘車金額回饋，以公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）為例，每月搭乘11~30次，可回饋15%乘車金額，搭乘31次以上則可回饋30%乘車金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局指出，同時也針對已有常客優惠的軌道運輸（台鐵、台北捷運、新北捷運）提供加碼回饋，每月搭乘11次以上，可回饋2%乘車金額。

公路局提醒，只要在3月31日前至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站（服務台或售票加值機）購買TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額。

參與公共運輸常客優惠回饋的民眾，需先至常客優惠回饋網頁點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄程序，2月起將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，且可自次月25日起至指定管道靠卡領取當月份回饋金（最快於3月25起可領取2月份回饋金）。

公路局表示，邀請想要成為TPASS會員的民眾上網登錄，一起用行動來支持公共運輸，共同為節能減碳盡一份心力。