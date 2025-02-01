今天下午北部轉雨！開工日濕冷「低溫10℃↓」強烈冷氣團來襲

▲未來一周溫度趨勢，開工日星期一受到強烈大陸冷氣團南下影響，明顯轉冷。（圖／氣象署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天是大年初四（2月1日），春節連假進入尾聲，中央氣象署預報指出，白天台灣各地溫度可達20度以上，但下午鋒面通過，北部、宜蘭地區會有局部短暫陣雨。值得注意的是，開工日當天強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，迎風面還會有降雨情況，中部以北部分地區氣溫恐低於10度以下，要注意做好保暖。

氣象署預報員曾昭誠說明，目前鋒面在台灣偏北方，下午會逐漸通過台灣，整體降雨以北部、宜蘭地區為主，至於中南部、花東地區，今日整天大致上多雲、飄小雨天氣為主，偶爾可以見到陽光。

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氣象署資料指出，今天白天北台灣及澎湖、金門高溫20至22度，馬祖16度，感受稍涼一些，台中至台南及花蓮、台東約23、24度，高屏可以來到26度左右，感受較為舒適溫暖。

曾昭誠表示，而入夜過後到明天一整天，受到冷高壓南下影響，明日轉為東北風天氣型態，星期天迎風面降雨多，北部、宜蘭地區溫度也降低。

開工當天則會受到強烈大陸冷氣團影響，曾昭誠表示，3日開始各地明顯降溫，加上華南雲雨區東移，還會有降雨機會，整體來說偏濕冷，高山有下雪機會。氣溫方面，北部、宜蘭地區早上氣溫約15度，入夜過後到清晨持續降低，北部低溫約11度，中部南部低溫約12~15度，中部以北會有部分地區低於10度以下，要注意做好保暖。

冷氣團一直要到星期四才會開始減弱，但溫度回升幅度不明顯，星期五到周末台灣整體溫度才會整體比較明顯回暖。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）