蛇年「4生日尾數」受財神眷顧　尾數379留意事故

▲想要轉運的朋友，詹惟中建議，孝順父母、多做公益，或進一步作居家風水的調整。（圖／CTWANT提供，下同）

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新的一年到來，川普2.0啟動、台股上看26000點，財神爺眷顧誰家？房市低迷是否該逢低進場？詹惟中用紫微斗數犀利解析2025流年運勢，他預測西元生年尾數1、5、6、8的人，蛇年將有發財機會；西元生年尾數3、7、9的人則應留意事故。他更預測，2025年須特別留意與「房」「家」有關的危機，像是房子因天災倒塌、重大工程弊案、大型建商的糾紛等，至於房價，他雖然看跌，但也不失為是進場的時機。

知名命理師詹惟中解析2025蛇年流年運勢，哪些人會在新的一年度發大財？西元生年尾數5的人，如1965、1975、1985、1995年生，以此類推，2025年財神爺座落在夫妻宮、配偶宮、愛人宮，顧名思義，跟愛人合作、聽老公老婆的話、跟配偶講話甜一點，有助於財神降臨。

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▲詹惟中強調他多年來堅持「算命不準、紅包不收」，盼樹立風水師命理師的良好典範。

西元生年尾數1的人，職場上會升官發財、業績長紅，如果是老闆或企業負責人，更是要善用2025年，非常重要。其次，會在外地簽約賺錢的、做國際貿易的，是西元生年尾數6的人。西元生年尾數8的人，財運亨通，資金週轉非常成功，但有一好沒倆好，爸媽的健康，和兄弟姐妹的感情亮紅燈。

哪些人在2025年要小心？西元生年尾數7和9的人，2025年有慢性疾病的突發惡化，或是因為不當的休閒娛樂，開快車、腳踏車、攀岩、跳水、衝浪而帶來危機。西元生年尾數3的人，則要留意職業病和出國在外跌倒、受傷、車禍等交通事故，尤其是在外地讀書、就業的，更要注意到，也有可能是東西被搶、被偷都有可能。

詹惟中說，每個人都難逃病痛受傷，只是每一年大家都會輪流面對不同的問題。沒有特別提到生年尾數的，2025年是安逸平淡的一年，平淡是福！至於如何遠離危機，他認為，最重要的就是孝順父母、多做公益，或是進一步作居家風水的調整。

▲詹惟中表示，2025年是太陰星化忌，太陰星代表田宅主，要特別留意家庭、不動產危機或災難。

詹惟中也提到，2025年是太陰星化忌，太陰星在斗數當中代表田宅主，也就是舉凡家庭、不動產甚至於與母親的關係，所以在房地產會出現一些災難，像是2025年初，西藏就發生地震，很多房子倒塌，加州洛杉磯也因大火，燒了將近半個台北市的面積，15萬人無家可歸、家破人逃。CTWNAT記者於1月20日採訪，21日凌晨嘉義便發生6.4規模地震。

詹惟中解釋，2025年恐遇到房地產的下滑、房價不穩定、家事不寧，輕則家中補修房子，重則房子倒塌。他提醒，2025年大地震、大颱風的頻率比較高，首當其衝的就是老舊房子，造成房子倒塌，或出現重大建案弊案、大型建設公司的糾紛等等。另外，傳染性疾病的惡化和蔓延，也是要小心的。

目前房價處於高點，今年房市走空已成定局，就連詹惟中都預測房價有望走跌，不過他也提到，他手上的房子也是在危機入市買進，「所以不要用悲觀的態度去看待」，或許不失為是逢低買進的好時機。詹惟中最後也強調，這些都是老祖先留下來的智慧，他只是做一個提醒，希望大家都能夠平平安安、快快樂樂。

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