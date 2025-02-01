　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛇年「4生日尾數」受財神眷顧　尾數379留意事故

想要轉運的朋友，詹惟中建議，孝順父母、多做公益，或進一步作居家風水的調整。（圖／侯世駿攝）

▲想要轉運的朋友，詹惟中建議，孝順父母、多做公益，或進一步作居家風水的調整。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新的一年到來，川普2.0啟動、台股上看26000點，財神爺眷顧誰家？房市低迷是否該逢低進場？詹惟中用紫微斗數犀利解析2025流年運勢，他預測西元生年尾數1、5、6、8的人，蛇年將有發財機會；西元生年尾數3、7、9的人則應留意事故。他更預測，2025年須特別留意與「房」「家」有關的危機，像是房子因天災倒塌、重大工程弊案、大型建商的糾紛等，至於房價，他雖然看跌，但也不失為是進場的時機。

知名命理師詹惟中解析2025蛇年流年運勢，哪些人會在新的一年度發大財？西元生年尾數5的人，如1965、1975、1985、1995年生，以此類推，2025年財神爺座落在夫妻宮、配偶宮、愛人宮，顧名思義，跟愛人合作、聽老公老婆的話、跟配偶講話甜一點，有助於財神降臨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹惟中強調他多年來堅持「算命不準、紅包不收」，盼樹立風水師命理師的良好典範。（圖／詹惟中提供）

▲詹惟中強調他多年來堅持「算命不準、紅包不收」，盼樹立風水師命理師的良好典範。

西元生年尾數1的人，職場上會升官發財、業績長紅，如果是老闆或企業負責人，更是要善用2025年，非常重要。其次，會在外地簽約賺錢的、做國際貿易的，是西元生年尾數6的人。西元生年尾數8的人，財運亨通，資金週轉非常成功，但有一好沒倆好，爸媽的健康，和兄弟姐妹的感情亮紅燈。

哪些人在2025年要小心？西元生年尾數7和9的人，2025年有慢性疾病的突發惡化，或是因為不當的休閒娛樂，開快車、腳踏車、攀岩、跳水、衝浪而帶來危機。西元生年尾數3的人，則要留意職業病和出國在外跌倒、受傷、車禍等交通事故，尤其是在外地讀書、就業的，更要注意到，也有可能是東西被搶、被偷都有可能。

詹惟中說，每個人都難逃病痛受傷，只是每一年大家都會輪流面對不同的問題。沒有特別提到生年尾數的，2025年是安逸平淡的一年，平淡是福！至於如何遠離危機，他認為，最重要的就是孝順父母、多做公益，或是進一步作居家風水的調整。

詹惟中表示，2025年是太陰星化忌，太陰星代表田宅主，要特別留意家庭、不動產危機或災難。（圖／報系資料庫）

▲詹惟中表示，2025年是太陰星化忌，太陰星代表田宅主，要特別留意家庭、不動產危機或災難。

詹惟中也提到，2025年是太陰星化忌，太陰星在斗數當中代表田宅主，也就是舉凡家庭、不動產甚至於與母親的關係，所以在房地產會出現一些災難，像是2025年初，西藏就發生地震，很多房子倒塌，加州洛杉磯也因大火，燒了將近半個台北市的面積，15萬人無家可歸、家破人逃。CTWNAT記者於1月20日採訪，21日凌晨嘉義便發生6.4規模地震。

詹惟中解釋，2025年恐遇到房地產的下滑、房價不穩定、家事不寧，輕則家中補修房子，重則房子倒塌。他提醒，2025年大地震、大颱風的頻率比較高，首當其衝的就是老舊房子，造成房子倒塌，或出現重大建案弊案、大型建設公司的糾紛等等。另外，傳染性疾病的惡化和蔓延，也是要小心的。

目前房價處於高點，今年房市走空已成定局，就連詹惟中都預測房價有望走跌，不過他也提到，他手上的房子也是在危機入市買進，「所以不要用悲觀的態度去看待」，或許不失為是逢低買進的好時機。詹惟中最後也強調，這些都是老祖先留下來的智慧，他只是做一個提醒，希望大家都能夠平平安安、快快樂樂。

延伸閱讀
蛇年開運密碼2／2025財運亨通星座前3名出爐　小孟老師教「右邊法則」補運
蹦闆養近40萬「巨型守宮」　斥資百萬打造「爬蟲王國」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
逢甲夜市鹽酥菇「100元賣麵衣」？情侶反被老闆嗆：吃不起別來
NET、UNIQLO滿滿人潮！他曝1差異　內行揭原因
美67死空難「華裔新星少女」殞落　最後IG貼文曝光
快訊／初四不平靜！　高雄公寓清晨失火1命危
初三國道貪食蛇！　屏東-桃園塞9.5小時：比日本來回還久

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開春溝通大升級！跟達人學「高EQ說話術」2025輕鬆走上職場高峰

寶可夢限量商品今開賣　現場又見黃牛阿婆夜排

NET、UNIQLO滿滿人潮！他曝1差異　內行揭原因

初三國道貪食蛇！　屏東-桃園塞9.5小時：比日本來回還久

蛇年「4生日尾數」受財神眷顧　尾數379留意事故

淨耀法師圓寂享壽72歲　生前奔走監所感化受刑人

17歲台灣音樂家馮羿美國巡演　舞台魅力與彈奏實力全面釋放

「吃完雞排才能上車！」她委屈回家　男友追罵公主病…兩派吵翻

50歲男吃粥養生反胃食道逆流　醫曝原因

國道估湧北返車潮「11路段易塞」　國5北上狂堵18小時到凌晨

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

開春溝通大升級！跟達人學「高EQ說話術」2025輕鬆走上職場高峰

寶可夢限量商品今開賣　現場又見黃牛阿婆夜排

NET、UNIQLO滿滿人潮！他曝1差異　內行揭原因

初三國道貪食蛇！　屏東-桃園塞9.5小時：比日本來回還久

蛇年「4生日尾數」受財神眷顧　尾數379留意事故

淨耀法師圓寂享壽72歲　生前奔走監所感化受刑人

17歲台灣音樂家馮羿美國巡演　舞台魅力與彈奏實力全面釋放

「吃完雞排才能上車！」她委屈回家　男友追罵公主病…兩派吵翻

50歲男吃粥養生反胃食道逆流　醫曝原因

國道估湧北返車潮「11路段易塞」　國5北上狂堵18小時到凌晨

友借27萬跑了！她幫作保衰「被下海」　結局曝光

獨／兇手工頭正面曝！哥失聯遭棄屍屏東　妹千字文控3千元奪命

開春溝通大升級！跟達人學「高EQ說話術」2025輕鬆走上職場高峰

寶可夢限量商品今開賣　現場又見黃牛阿婆夜排

接待中心樣品屋的「10大陷阱」　大揭秘

快訊／初四不平靜！　高雄公寓清晨失火1死

NET、UNIQLO滿滿人潮！他曝1差異　內行揭原因

主管不只一次被告性侵未遂都沒事！　女主播怒揭「遭羞辱壓強親吻」

1735隻浪浪找到家！高市動保處＋民間　4大認養管道認養率大增17%

騎車抽菸被抓包高速狂飆10公里　騎士逃20分鐘下場更慘

熱炒店初二叫貨！攤商婦進冰櫃「慘被反鎖」　幸隨身帶一物獲救

生活熱門新聞

初四迎財神！7大地雷一次看

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

逢甲夜市鹽酥菇賣麵衣？老闆嗆：吃不起別亂

開工冷蛇蛇！雨襲變天冷氣團11°C凍台

明天各地降雨機率高！下周一「探9度低溫」強烈冷氣團來襲

超寵魔人「竟包養買春妹」秒給100萬　正宮求離婚！

孫子肚痛！翁高鐵求藥遭拒怒嗆列車長

長輩出國拿護照蓋章　外交部解答了

凌晨3點載客去機場　「乘客1暖舉」感動計程車司機

1縣市大雨特報　「開工日」強烈冷氣團探10℃

即／基隆、新北萬戶停水！　恢復時間曝

初三國道屏東-桃園塞9.5小時：比日本來回還久

獨／南部地震波意外助攻　她腰痛爆竟是「體內落石」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

初四迎財神！7大地雷一次看

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

晚婚但會很幸福三大星座！

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

即／彰化惡火再添1死　一家四口母宣不治

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

15歲女兒狂發TikTok被爸爸開槍射死

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面