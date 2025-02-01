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美67死空難「華裔新星少女」殞落　最後IG貼文曝光

▲▼華裔花滑新星Angela Yang。（圖／翻攝IG／angelayangskates）

▲華裔花滑新星Angela Yang。（圖／翻攝IG／angelayangskates，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

美國華盛頓特區29日發生空難導致67死，由於當時堪薩斯州正在舉辦全美花式滑冰高性能國家發展訓練營，多位花式滑冰選手搭乘了這班失事航班，其中包括備受矚目的華裔新星Angela Yang。

根據美媒報導，Angela Yang所屬的特拉華大學花式滑冰俱樂部（UDFSC）在Facebook上發布貼文指出，Angela與她的雙人滑冰搭檔Sean Kay一同參加了在堪薩斯州威奇托市舉辦的花式滑冰錦標賽，而他們的名字均在遇難航班的乘客名單上。俱樂部對此感到非常痛心。

▲▼華裔花滑新星Angela Yang。（圖／翻攝IG／angelayangskates）

UDFSC曾在去年11月推選Angela Yang為當月之星，並在文章中提到，她在成長過程中因受姐姐和哥哥打曲棍球的影響，對滑冰產生了濃厚的興趣。起初，Angela也曾接觸曲棍球，但隨著時間的推移，她發現自己對花式滑冰更為著迷，於是決定專注於這項運動，並在其中展現出色的天賦和熱情。

Angela Yang的目標是在本賽季晉級全國女子單人花式滑冰錦標賽，並在明年進軍全國花式滑冰錦標賽決賽。這次空難的發生，不僅讓花式滑冰界失去了一顆冉冉升起的新星，也讓許多熱愛這項運動的人們感到無比悲痛。

▲▼華裔花滑新星Angela Yang。（圖／翻攝IG／angelayangskates）

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