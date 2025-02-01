褪黑激素真的能倒時差嗎？「往這裡飛」吃了更痛苦　解決方式曝

▲研究顯示，褪黑激素確實可幫助人們倒時差，但其效果取決於旅客飛行的方向，下同。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

在美國，褪黑激素補充劑因被視為可緩解時差反應而廣受歡迎。從軟糖到膠囊，各種形式的褪黑激素隨處可見。然而，儘管它對調整生理時鐘的潛力備受推崇，但其實際效果會因為使用情境和時差方向而有所不同。

據《經濟學人》報導，褪黑激素是由大腦松果體分泌的一種激素，它能使人產生倦意，幫助調整生理時鐘。白天服用褪黑激素也會誘發睡意，因此非常適合盲人或輪班工人用來對抗晝夜節律中斷所引發的睡眠障礙。

報導稱，褪黑激素補充劑在特定情況下確實有效。2002年的一項研究整合了5項隨機對照試驗的結果，發現服用褪黑激素的旅客，時差反應評分比服用安慰劑的旅客低了至少一半，顯示褪黑激素在調整生理時鐘方面效果顯著。特別是空服員和跨時區旅行的士兵，因需要快速適應新時區，使用褪黑激素的效果更加明顯。

然而，研究顯示，褪黑激素對被時差困擾的旅客產生的效果取決於他們飛行的方向。向東飛行導致的時差，在服用褪黑激素後，效果比向西飛行更佳，因為它可幫助旅客在生理時鐘尚未調整之前提早入睡，但對於那些往西飛的旅客而言，就不得不熬夜以後再服用褪黑激素，才能有效調節生理時鐘。

不過，褪黑激素並不是人們調整睡眠時間的唯一選擇。薩裡睡眠研究中心（Surrey Sleep Research Centre）主任戴克（Derk-Jan Dijk）指出，人們在向西飛行時，與其使用褪黑激素，不如透過逐步調整作息、在目的地多接觸自然陽光，或運動來幫助生理時鐘適應新時區。這些自然方式可以在不用荷爾蒙干預的情況下有效調節褪黑激素分泌，緩解時差帶來的不適感。