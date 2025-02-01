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Michael Kors再關分店！舊金山店家掀撤出潮　空置率逾50%

▲▼舊金山中心購物商場（San Francisco Centre mall）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山中心購物商場空置率已超過50%。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

受到犯罪猖獗影響，舊金山市區掀起零售商撤出潮，隨著時尚品牌Michael Kors宣布關閉舊金山的分店，讓該商圈的估值持續暴跌，空置率已超過50%。

根據《紐約郵報》報導，Michael Kors宣布關閉位於舊金山中心購物商場（San Francisco Centre mall）的分店，顧客必須前往約45英里外的聖塔克拉拉（Santa Clara）分店消費。

事實上，這座占地150萬平方英尺的商場在過去一年裡接連失去多家知名品牌，包含Adidas、Nordstrom、American Eagle、J. Crew、Hollister、Madewell、Lucky Brand和LEGO Store等。

舊金山中心購物商場在2016年的估值曾高達12億美元，但在2024年因貸款違約和主要租戶撤出，價值暴跌至2.9億美元。商場內的空置率不斷攀升，截至去年1月，舊金山中心購物商場的空置率已超過50%，反映了該地區零售商面臨的挑戰。

然而這波零售撤出潮的影響遠不止於舊金山中心購物商場，美國知名零售商梅西百貨（Macy’s）宣布計劃關閉其位於聯合廣場購物區（Union Square shopping district）的旗艦店，預計此舉將使該地區的空置率從22%飆升至約34.5%。

與此同時，藥妝連鎖巨頭Walgreens表示，將在2025年2月底前關閉舊金山的12家門市；該公司指出，日益增加的監管和財務壓力使其無法負擔營運成本。Walgreens將在三年內關閉全美1200家門市，以實現10億美元的成本削減目標。

舊金山的商業空置率攀升，與公共安全問題日益惡化同步，包括盜竊和遊民的現象，進一步阻礙了消費者和企業的回流，對城市經濟穩定性造成打擊。

此外，科技行業轉型成遠距辦公模式，也讓舊金山的辦公室租用率降低，削弱了城市的金融核心，連帶影響了依賴通勤人流的本地商家。

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