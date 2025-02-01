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報復性通宵熬夜！中醫憂睡眠障礙找上門　點出3大地雷越睡越累

▲▼通宵,熬夜,睡眠障礙,泰昌堂天母院,湯家誠中醫師。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲通宵打牌、熬夜追劇，小心過年假期變成「疲勞假期」！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

除夕夜守歲迎新年，是台灣重要的傳統習俗，但現代人年夜飯後，不是通宵打牌，就是熬夜追劇，再加上過年期間大魚大肉、高油高糖飲食，更讓身體處於亢奮狀態，難以入睡，淺眠多夢，甚至白天精神不濟，專注力下降，許多人期待初三「睏甲飽」補眠，卻發現熬夜造成的生理時鐘紊亂，反而讓失眠惡性循環，泰昌堂天母院湯家誠中醫師提醒，別讓過年假期變成「疲勞假期」！

新的一年，想要有好運勢，就從睡眠開始！泰昌堂天母院的湯家誠中醫師表示，春節期間常見的睡眠問題，通常是因為生理時鐘被打亂，加上過度的飲食，像是吃太多高油、高糖或辛辣的食物、以及精神過度亢奮所造成。

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在人體睡眠時，是大腦清除代謝廢物跟重置的時候，好的睡眠才能讓我們的臟腑正常的運作。中醫觀點中，認為“肝”負責情緒的調節，“心”則管理精神安定，如果熬夜過多，肝氣容易鬱結，心神也難以安定，容易引發身體自律神經系統的不穩定，以及慢性的發炎，也就是我們俗稱的“上火，火氣”。像是情緒起伏，口乾口苦、嘴巴破，胸悶頭痛，還可能產生入睡困難、淺眠多夢、晨起疲倦，甚至白天嗜睡等睡眠問題，最後導致免疫力跟著下降，感冒或其他疾病就容易發生。特別是慢性病患者、老人家和正在成長發育的小朋友，熬夜的影響將會更大。

睡眠常見迷思，小心越睡越累

泰昌堂天母院湯家誠中醫師表示，有些看似可以補救睡眠的做法，其實是觀念迷思，反而讓身體更加疲憊。

一、熬夜後補眠就能恢復？ 很多人以為只要隔天補眠就能彌補熬夜的傷害，但是我們身體的內分泌系統有運作的週期時間，白天的睡眠是無法彌補晚上的修復的。

二、喝酒助眠真的有效嗎？ 喝點小酒聽起來可以幫助睡眠，但事實上，酒精反而會擾亂睡眠的週期，在後半夜會淺層睡眠及清醒的時間，讓人反而越睡越累。

三、 晚上睡不著，靠午睡補起來？ 很多人會在中午補眠，建議的午睡時間不要超過半小時，避免進入深層的睡眠週期，過長的午睡可能打亂生理時鐘，甚至加重晚上入睡困難的問題，形成惡性循環。

春節期間仍然要保持規律作息，守歲時間不宜太晚，盡量在子時（23:00～01:00）前後入睡。即使偶爾熬夜，隔天也應規律作息，避免補眠過度，午睡控制在30分鐘內即可。

飲食上，避免食用過量辛辣、油膩、甜食，及過度飲酒，以免影響腸胃功能和睡眠質量。過年再忙也要記得好好睡，中醫強調「治未病」，合理安排作息、注重養肝，顧睡眠，才能讓自己身心保持在最佳狀態，迎接一年好運氣！

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關鍵字：

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