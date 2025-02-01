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社會 社會焦點 保障人權

臉皮比電線粗厚！挖礦兄弟檔偷電百萬度　哭窮拒賠843萬

▲▼挖礦示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

▲台中一對李姓兄弟檔竊電挖礦，短短不到一年，竊電達157萬度。（示意圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

台中市一對李姓兄弟檔找來一名傅男、朱男籌組挖礦，以上千台挖礦機獲取虛擬貨幣，但李等人將台電線路拔除私接，繞過台電電表，短短不到一年，合計竊取高達157萬度電。台電就電費遭竊提告，民事訴訟一審結果近日出爐，李姓兄弟檔需賠843萬餘元，但2人還裝窮，苦喊「獲利僅46萬，為何還要賠償」。

判決書指出，李姓兄弟檔自2021年左右於台中市3處承租房屋，並找來一名傅男擔任員工。李兄負責遠端監視、數據管理，李弟與傅男負責架設設備、維護工作等。

李姓兄弟檔為了挖礦設備能私接電源、竊取電費，以電纜剪、電動壓縮器等工作，將台電電線另行壓接，並且繞過電表，直接連接至屋內配電盤。不只如此，另名朱男也有意經營礦場，以10萬請託李姓兄弟檔協助接電。

李姓哥哥因刑事部分入獄，不願被提解到庭，稱「我現在沒有錢可以賠償，能賣的都賣了，也有去賠償其他的，台電請求金額過高，況且我也沒有賺到錢，沒有錢可以賠償，我還在服刑中，都得靠家人接濟。」李姓弟弟則表示，只是哥哥雇用的員工，犯罪所得只有46萬5千元，為何我還要賠償？

李等人在3處租屋，出租人林男、王男等人也遭列被告。林稱，李等人在租屋時稱是做水電工程等語；王則稱房屋是媽媽租給李等人，不曉得為何竊電。

▲▼停電,台電,台中,台電營業處,台灣電力公司,示意圖,台電工程車,台電台中區營業處。（圖／記者許權毅攝）

▲法院判李姓兄弟檔等人應賠償843萬餘元給台電。（圖／記者許權毅攝）

法院查，李等人分別於第一間房屋竊電214天，總計竊取逾67萬度電，依電價與違規追徵計算，達441萬餘元；第二間房屋竊電125天，總計竊取逾44萬度電，依電價與違規追徵計算，達291萬餘元；第三間房屋竊電276天，總計竊取逾45萬度電，依電價與違規追徵計算，達293萬餘元。

經計算，李姓兄弟檔等人應賠償1025萬8900元，惟朱男已與台電達成和解，並給付182萬餘元，李姓哥哥仍須賠償111萬餘元。合計，李姓兄弟檔等人應賠償台電843萬6275元。

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