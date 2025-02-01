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重案回顧／弟37刀「砍斷母頭」丟下樓！　姊出庭淚求法官：別判死

▲去年10月犯下弒母砍頭逆倫血案的桃園梁姓男子，12日出庭聆聽判決。（圖／記者沈繼昌攝）

▲弒母逆子梁崇銘遭判處無期徒刑定讞，姊姊出庭時淚求法官不要判死。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

桃園市中壢區一處社區2018年10月間發生人倫慘案！一名33歲逆子梁崇銘吸毒後竟持刀斬下母親的頭部，隨後拋至中庭，鄰居聽聞聲響報警處理，全案因此曝光。梁男一審遭判處無期徒刑，二審逆轉改判無罪，案經上訴最高院，2021年底判處無期徒刑定讞。

回顧整起案發經過，有反社會人格的梁崇銘2018年10月18日傍晚6時許，吸毒後與剛回家的卓姓母親發生衝突，不料，他竟持開山刀狂砍母親37刀，還斬下母親的頭顱扔下社區中庭。社區住戶因聽聞梁家發出叫罵、奔跑及踹門聲，當晚7時許報警處理。

而警方到場後，與梁男對峙約1個半小時，他拒不開門，最後警方只得聯繫消防破門，入屋後發現，屋內有一具無頭女屍，3名警力噴灑辣椒水後，合力將人逮捕歸案。

檢方偵辦時發現，梁男從未有過懺悔，更沒有掉過一滴眼淚，甚至在見到母親血淋淋的照片時，也宛如一名旁觀者一般冷眼看待、無動於衷，認為他有永久與社會隔離的必要，向法院求處死刑。

▲惡子狠斷母頭顱案。（圖／記者楊淑媛攝）

梁男姊姊以家屬身分出庭時，聲淚俱下地表示，弟弟是因為毒品導致腦神經受損才會犯案，希望法院不要判他死刑，而梁男經精神鑑定後，報告指出他是因吸食毒品導致精神障礙，才會做出違法行為。法院依上述2項理由，判處梁男無期徒刑。

案經上訴高院，合議庭依照醫院鑑定等事證，認定梁男吸毒誘發急性精神病症，案發時處於脫離現實，喪失辨識及控制能力，改判無罪，檢方不服提出上訴，最高院撤銷原判決，發回高等法院更審。

更一審審理時，由於梁男對於案情、鑑定報告無爭執，對於延長羈押等等程序事項，也均無意見，合議庭法官認定梁男有罪，最終依照一審認定的刑法19條第2項規定，將他判處無期徒刑。檢方再上訴最高院遭駁回，全案於2021年審結，梁男遭判處無期徒刑定讞。

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