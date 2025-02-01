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急婚頭！100萬保證外配媳包生子　彰化老翁急下聘遭阻

▲彰化1名老爸為兒子下聘100萬元遭詐騙。（圖／警方提供）

▲和美警分局舉辦阻詐說明會。（資料圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

小心荷包！一名年近80歲老爸擔心兒子討不到老婆，日前透過網路認識自稱「外配婚姻仲介」，保證是一個「孝順、勤勞又包生子的美嬌娘」，但需要匯款100萬聘金，他信以為真，開心的衝銀行解定存，行員驚覺有異狀，這才說是要為兒子「下聘金」，經警方一番解說，這才知道遇到詐騙，成功攔阻辛苦存下的血汗錢。

▲彰化1名老爸為兒子下聘100萬元遭詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化1名老爸為兒子下聘100萬元遭詐騙。（圖／警方提供）

警方初步調查，該名老爸家住和美鎮，為了過農曆春節討個媳婦，在網路認識一名男子自稱外配婚姻仲介，要求老翁解除定存100萬元做為聘金，再匯給該仲介向外籍新娘下聘，長者信以為真前往銀行臨櫃辦理，向行員表示要解除100萬元定存，幫兒子付聘金迎娶外籍新娘，行員機靈立即通報員警到場。

據悉，長者看到員警到場，一開始表現得相當不耐煩，認為是警察跟行員從中作梗，讓他兒子討不到老婆，拿起手機開始不斷的刪除與對方訊息，最後經員警耐心的向其勸阻及不斷的宣導詐騙手法後，他這才恍然大悟，成功保住100萬元，更對於警方熱心協助攔阻詐騙深表感激。

▲彰化1名老爸為兒子下聘100萬元遭詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化1名老爸為兒子下聘急匯款100萬元遭詐騙。（圖／警方提供）

和美分局表示與金融機構合作建立聯防機制，守護民眾存(提)款及轉帳安全，網路詐騙盛行，有異國戀、老少戀、婚姻詐騙等等，透過甜言蜜語，俊男美女照片，誘騙被害人落入詐騙陷阱，再謊稱急需用錢、仲介費等理由要求匯款，詐騙民眾財產；呼籲民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢往來應仔細查證，可撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢。

▲彰化1名老爸為兒子下聘100萬元遭詐騙。（圖／警方提供）

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