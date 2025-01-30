用行動證明他的愛！　不擅長甜言蜜語的五大星座

▲獅子座雖然不擅長甜言蜜語，但總是用行動讓對方清楚感受到滿滿在乎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

在感情世界中，有些人嘴甜會說話，能哄得另一半開心不已；但也有些人雖然不擅長用語言表達愛意，卻總是用行動默默付出。《星座好朋友》為大家整理出，五大「不會說甜言蜜語」的星座排行榜，他們雖然話不多，但絕對是愛得深沉又實在的類型，一起參考看看。

第五名 獅子座

獅子座絕對是天生的「寵愛魔人」，對另一半可以說是無微不至，但他們偏偏就是不會說話。對獅子來說，與其講多錯多，不如好好用行動證明一切。他們寵愛的方式霸氣又直接，雖然缺少甜言蜜語，卻總是讓對方清楚感受到滿滿的在乎。

第四名 天蠍座

天蠍座在愛情中總是細膩又癡情，擅長讀懂另一半的心思與需求。雖然他們不缺浪漫基因，但對天蠍來說，「說出口的承諾就必須做到」，因此不會輕易用好聽的話哄人。然而只要你提出的要求，他們一定會竭盡全力實現，是那種用實際行動兌現愛的典範。

▲魔羯雖然有些木訥，但他們的愛純粹又深沉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第三名 牡羊座

看似大剌剌的牡羊座，其實也會偷偷做些浪漫的小舉動，但要他們說些甜蜜話語，真是難上加難。熱戀期過後，牡羊往往將重心轉向事業或學業，讓另一半感覺有些被忽略。不過別被表象騙了，牡羊其實很在意對方說的話，會默默記在心裡，偶爾還會給你一些出其不意的驚喜。

第二名 金牛座

金牛座天性內斂、溫吞，不擅長表達內心感受，尤其在安慰人時，常顯得手足無措。他們雖然缺少浪漫基因，但卻體貼又有責任感。對金牛而言，與其說些口頭上的甜言蜜語，不如用更多行動來證明。金牛相信，真正的愛是長久陪伴，而非靠說出口的花言巧語。

第一名 魔羯座

魔羯座對愛情的標準很高，能走進他們內心並不容易，一旦認定了對方，魔羯就會用盡全力去愛，但他們實在缺乏哄人的天賦，有時甚至顯得有點木訥、不解風情。然而魔羯的愛純粹又深沉，他們願意為了另一半付出一切，只求對方的快樂。雖然說不出甜言蜜語，但魔羯那份沉默卻無比堅定的愛，值得被珍惜。