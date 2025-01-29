明天國道估湧回娘家車潮　18路段易塞「建議中午後再上路」

▲初一下午國道就已出現塞車。（圖／翻攝高公局1968網站）



生活中心／台北報導

明天大年初二是傳統習俗回娘家的日子，高公局預估國道交通量為137百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中南向交通量可達71百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，預判有18路段易塞車，建議西部國道用路人在早上6時前或是中午12時後再上路。

高公局預判，明天重點壅塞路段有18處，分別為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

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另外還包括國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等。

高公局國道路況預報員陳立哲提醒，國道明天將實施交通疏運措施，國道1號平鎮系統、埔鹽系統、國道5號石碇、坪林在早上5時到中午12時實施匝道封閉，請各位用路人提前改道；國道5號蘇澳、羅東、宜蘭以及頭城北向各交流道路口在下午1點到下午6點實施高乘載管制措施，未滿3人以上的小型車禁止進入國道。

在收費措施部分，連續假期採單一費率收費，明天的凌晨0時到5時暫停收費，請各位用路人多加利用；國道3號的新竹系統到燕巢系統實施單一費率再8折的收費。

高公局提醒用路人，明天是南向的尖峰日，西部國道用路人建議在早上6時前或是中午12時後再上路；國道5號的用路人建議在早上5時前或是下午5時後出發。

陳立哲建議，長途的用路人可多利用台61線西濱快速公路，中部地區往返南投可以多利用台63線霧峰，往返台中以北可以多利用台74線銜接國道4號；國道5號的替代道路為台9線北宜公路。