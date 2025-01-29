過年開運小秘訣：「戒指」戴對位置　好運旺旺來！

▲過年想求好運氣，趕快把家裡的戒指翻出來，找到對應位置戴上，讓運氣開外掛。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

過年換新衣、吃團圓飯，別忘了善用飾品為自己改運，像是戴在手上的戒指不僅是時尚配件，更蘊含著不同的象徵意義，只要戴對位置，就能為自己帶來開運效果，趕走壞運、迎接好運！

戒指怎麼戴 大有學問！

國際珠寶設計師蕭曼妃在《我的優雅氣質就從事品開始》一書中介紹到，每隻手指所戴的戒指意義大不同。像是常見的婚戒之所以戴在左手無名指，是有個浪漫的說法認為，無名指有一條直通心臟的血管，象徵愛情與心的緊密聯繫，定情信物戴在這裡，寓意「心繫彼此」。

然而，除了象徵婚姻的無名指外，手上其他手指的戴法，也各自隱藏了不同的開運秘訣，不論是想招桃花、求財運，還是避小人，選對手指戴戒指相信能在新的一年為運氣開外掛！

左手戴法：

大拇指－財富地位：

佩戴在這裡有助提升個人事業運，讓財富源源不絕。

食指－單身想戀愛：

如果你單身且期待戀愛，記得把戒指戴在左手食指，為自己招來甜蜜的邂逅！

中指－熱戀／已訂婚：

有對象的人戴在這裡大方曬恩愛吧，還能穩固感情，為愛情注入更多力量。

無名指－結婚：

傳遞真愛與承諾的戒指通常佩戴在這裡。

小指－獨身主義不婚者：

具有獨立自主精神的你，戒指戴在這裡安心享受一個人的自由生活吧！

右手戴法：

大拇指－福壽安康／女性的獨立：

象徵健康與長壽的位置，女性戴在右手大拇指還有展現獨立個性的意涵。

食指－增進人際關係：

戴這裡讓你魅力加倍、朋友緣旺旺來。

中指－招財進寶：

右手中指可是「招財位」想要財運滾滾的朋友，千萬不要忽略這個位置！

無名指－防水逆：

右手無名指能幫助防止水逆，特別適合在需要避開霉運時佩戴。

小指－吉祥好運防小人：

熟悉的戴「尾戒」，不僅防小人，還能帶來吉祥與好運。

過年想求好運氣，趕快把家裡的戒指翻出來，找到對應位置戴上，就能隨時隨地招好運！不管你是想提升桃花運還是增加財富，這些簡單的小技巧都能讓你的生活更加順利，也成為新年的幸運符！