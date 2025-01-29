初一必做這件事！最旺吉時「走財位」招財神　桃花、貴人全都來

▲大年初一想要納吉氣一定要出門。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／台北報導

新年新氣象，想要財運滾滾來，大年初一可是全年最重要的迎財佈局關鍵日！初一是一年的開端，這一天的吉氣最旺，想要納吉氣一定要出門，這一天象徵喜氣洋洋與好運的開端，掌握得好，不僅能增強未來一整年的好運勢，更可能帶來無限的財富機運。古老智慧「奇門遁甲」被譽為帝王之學，透過時間與方位的推算，創造有利機會、挖掘潛能，中華易經天書三式協會創會理事長邱金漢特別提醒，把握大年初一的最旺的吉時開運，讓未來一年財源滾滾、好事連連！

正月初一全方位招財、招桃花、招貴人

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想在新的一年財源滾滾、桃花朵朵、貴人相助，掌握正月初一最強開運時機，讓好運一整年都跟著你！邱金漢老師特別提醒，在正月初一這天吉氣最旺的時刻出門行走，透過行動吸納天地間的好運氣，達到祈福效果，出門前，穿上亮麗的衣服，默念心中三個願望，若有廟宇，如土地公廟、財神廟或行天宮，可順道參拜，為全年財運添一份助力，如果沒有去廟宇，建議要經過有水、有橋的地方，象徵「水生財」與「過關斬將」，如果未出門，便無法接收吉氣，錯失納財良機。

最佳開運時段：

早上5~7點： 此時段最適合招財及提升桃花運、貴人運！建議往南方或北方行走，並在心中默念願望，走春建議前往廟宇參拜，例如台北市行天宮、慈祐宮、龍山寺、土地公等廟宇都是不錯的選擇。

早上9～11點： 此時段適合納吉氣提升整體運勢，建議往南方、西方或東南方行走，並前往廟宇參拜。

開運小秘訣：

1. 初一盡量步行，感受沿途風景，觀察所見景象，可能與您的願望息息相關！例如，看到喜慶景象代表財運亨通，看到官員則預示貴人相助。

2. 選擇土地公廟、財神廟等正廟參拜，切勿前往陰廟。

3. 願望不宜過多，最多設定三項，並專注於感受開運的能量。

邱金漢老師指出，經過水邊或橋梁，不僅能招財，更有機會催旺貴人運，如果行途中看到喜氣洋洋的景象，或遇見官員巡視，代表祈願即將得到實現，就像獲得老天爺的「紅包」，顯現祈求的願望給你看，但要注意，初一走春時避免開車，因為步行能更直接地感應到吉氣，同時，切勿進入陰廟，以免影響運勢。