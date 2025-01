中國製電動車遭加徵關稅　特斯拉BMW對歐盟提告

▲特斯拉上海廠。(圖/路透社,下同。)



文/中央社

歐洲聯盟執行委員會今天表示,美國電動車大廠特斯拉(Tesla)和德國豪華車廠BMW集團已就歐盟(EU)對在中國製造的電動車所課進口關稅,向歐盟最高法院提起告訴。

法新社報導,繼中國車廠比亞迪、吉利和上汽本月稍早就歐洲聯盟執行委員會(European Commission)加徵最高35%關稅一事向歐洲聯盟法院(Court of Justice of the European Union,CJEU)提起訴訟,在中國生產電動車的BMW和馬斯克(Elon Musk)的特斯拉現在也跟進。

歐盟執委會貿易事務發言人吉爾(Olof Gill)告訴法新社:「我們注意到這些案件,我們將在法庭中捍衛我們的立場。」

歐盟先前針對在中國製造的電動車進行反補貼調查,包括調查中國政府的支援是否對歐洲車商構成不公平削價競爭。其後在去年10月底對從中國進口的電動車加徵關稅。

歐洲汽車產業原本已因生產成本高昂、朝電動車轉型不順及在關鍵的中國巿場競爭加劇,而深陷危機之中。

BMW表示,加徵的關稅「不會增強歐洲汽車製造商的競爭力」,因此提起訴訟尋求「廢除這項規定」,以「保護自身利益」。

BMW在聲明中指出:「這項反貼補稅會損害全球性企業的商業模式,並使得歐洲顧客的電動車供應受限,從而甚至會減緩交通的脫碳速度。」