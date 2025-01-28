全球女性胸部大小排名曝！　台灣尺寸倒數「1原因」反更健康

▲全球女性胸部尺寸最大的國家是挪威，平均罩杯為C到D。（圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

根據國外一項調查，全球女性胸部尺寸最大的國家是挪威，平均罩杯為C到D，而台灣女性的平均罩杯為AA，儘管尺寸偏小，卻意味著平均BMI指數較為正常；平均胸部尺寸較大的歐美國家，女性的平均BMI指數皆超過健康標準。

根據《每日郵報》報導，加州「世界人口統計資料庫」（World Population Review）數據顯示，挪威女性的平均罩杯為C到D，排名全球第一，而美國、英國、盧森堡、冰島女性的平均罩杯為C，排名第2至4。

台灣女性罩杯尺寸平均為AA、南韓與中國平均為AA到A、日本則是A到B。儘管亞洲地區女性的罩杯尺寸平均較小，但相對而言，亞洲女性的身體質量指數（BMI）較低；BMI較高的國家女性的胸部尺寸也往往較大。

罩杯尺寸排名第一的挪威女性，平均BMI為26.2，屬於過重範圍（BMI 25到29.9），超出了健康範圍（BMI 18.5至24.9）；美國女性的BMI為29，英國女性的BMI為27.1，同樣是過重。

研究團隊認為，這種差異可能與基因有關，挪威女性在基因上更容易擁有較大的胸部，但胸部尺寸實際上還受到多種因素影響，包括基因、營養、飲食習慣等。

此外，研究指出，女性胸部的平均尺寸多年來一直在增加，可能與現代女性腰圍增大有關。