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連鎖速食店過年營業時間懶人包！達美樂今天7點打烊、麥當勞不休息

▲▼達美樂即日起每週二、六祭出大小披薩「買1送1」外送優惠。（圖／業者提供）

▲全台9大連鎖速食店過年營業一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

過年想吃速食店要注意！《ETtoday新聞雲》整理全台9大連鎖速食店「過年營業時間」，達美樂全台門市今天除夕只營業到晚上7點，摩斯漢堡則有部分門市下午4點就打烊，麥當勞春節期間則不休息。

●麥當勞 
麥當勞全台門市春節期間營業時間不變，僅有百貨公司內的門市將以百貨公司營業時間為主。

●達美樂 
達美樂今（28）日全台門市營業至晚上7時，春節其餘時間正常營業。

●摩斯漢堡 
摩斯漢堡因每間店鋪型態略不同，部分門市今（28）日營業至下午4時，少部分營業至6時，初一至初三營業時間也有微調，預計初四恢復正常營業，實際營業情況依各店鋪公告為主，可先致電門市詢問。

●肯德基 
肯德基即日起至2月2日因應過年調整部分門市營業時間，全台門市實際營業時間可至官網查詢或致電門市。

▲▼肯德基。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基至2月2日因應過年調整部分門市營業時間。（圖／記者蕭筠攝）

●漢堡王 
漢堡王全台街邊店今（28）日統一營業至下午4時、商場店營業時間則依商場為主；另交大店、中央店、竹科台積P1店及南科台積18B店則從除夕休息至初五；提醒實際營業時間仍依各門市現場為準，可致電門市確認。

●必勝客 
敦化餐廳店：今（28）日不營業、初一至初三營業時間為上午11時至晚上9時、初四恢復營業 
台北信陽店：即日起至初三不營業、初四恢復營業
其餘門市：今（28）日營業時間為上午11時至下午3時、初一至初三為上午11時至晚上9時、初四恢復營業

●頂呱呱 
街邊門市（34家）：今（28）日營業至晚上6時，初一起恢復正常營運 
百貨門市（17家）：今（28）日正常營業，春節期間實際營業時間依百貨為主

●21風味館（21PLUS） 
21風味館街邊店今（28）日提早至下午5時、6時關門，初一起部分門市恢復正常營業；至於商場百貨門市則依各百貨及商場店為主。詳細營業時間可至官網查詢。

●繼光香香雞
繼光香香雞全台門市除夕當天（1月28日）皆提早打烊，初一起恢復正常營業；商場百貨店則依商場及百貨為主。

▲▼繼光香香雞過年營業時間表。（圖／業者提供）

▲▼繼光香香雞全台門市過年營業時間表。（圖／業者提供）

▲▼繼光香香雞過年營業時間表。（圖／業者提供）

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關鍵字：

速食店過年營業時間

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