賴清德為斑斑、Murphy親下廚做年菜！　現場談起毛孩眼神超有愛

▲總統賴清德日前與受國際認證導盲犬訓練師，同時也是攜旺cafe創辦人蘇庭鋒、方思懿攜手，一同製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

年節將屆，人要辦年貨，毛孩子也要吃年菜！總統賴清德日前與受國際認證導盲犬訓練師，同時也是攜旺cafe創辦人蘇庭鋒、方思懿攜手，一同製作寵物年菜「黃金旺旺金元寶」。過程中，賴清德全程緊盯老師示範，表情相當認真，當被問及與家中毛孩子互動，賴清德也大聊狗狗經，不難看出對於照顧毛孩子，賴清德相當有心得。

賴清德先向兩位老師請益如何料理以及相關注意事項，全程緊盯製作步驟、熟記食譜，認真表情相當逗趣。最後成品則分別由四位狗狗評審現場評比，賴清德不忘現場打包，帶回去給家中兩隻毛孩子斑斑、Murphy品嚐。

穿著圍裙的賴清德，搭配滿桌食材，他幽默表示「這個架勢，一看就知道要做年菜」，但不是要做給人吃，而是要做給寵物吃。他也特地邀請蘇庭鋒、方思懿兩位老師來到現場，請益如何製作寵物年菜。除此之外，還有四位狗狗評審督軍巡邏，場景相當可愛。

▼四位狗狗評審督軍巡邏互動，場景相當可愛。（圖／總統府提供）

現場先由方思懿示範，賴清德再依照步驟自行製作，全程緊盯老師示範，一邊背誦細節、熟記食譜，表情相當認真。當被問及總統平時與家中毛孩子的互動時，賴清德也大聊狗狗經，表示平常都會給斑斑、Murphy吃飼料搭配雞胸肉，主餐吃完後再給零食，不難看出對於照顧毛孩子，賴清德也相當有心得。

▼賴清德全程緊盯老師示範，一邊背誦細節、熟記食譜，表情相當認真。（圖／總統府提供）

談到收養斑斑和Murphy經過，賴清德回憶，斑斑是在屏東動物收容之家領養，「他的眼神最熱忱，我又看到他只有三隻腳（前腳被捕獸夾夾斷）」，心疼之餘更想照顧他的餘生；至於Murphy，則是在副總統任內，有一天意外發現，有米克斯浪浪在副總統官邸，陪著憲兵足足站崗兩天，因緣際會地就收容了他。

談起兩隻狗狗性格，賴清德表示「個性南轅北轍，斑斑比較活潑、Murphy比較內向」，也稱讚每當Murphy在空曠處跑動，當他高興時「就像羚羊在跳」，認為姿勢很優美、相當漂亮，言談中盡是對狗狗的關愛。

▼談到收養的斑斑和Murphy，賴清德言談中盡是對狗狗的關愛。（圖／總統府提供）

接著，賴清德現場大秀廚藝，還露一手「單手打蛋」，令在場的人都驚呼「超級專業」，對於大家誇獎，賴清德超害羞笑而不語，幾秒後才緩緩說「我國中的時候會自己做番茄炒蛋」。

賴清德順利端出成品，也與自己當天的師傅方思懿來一場「黑白大廚」比賽，並由四位米克斯狗狗評審Choco、一路、乖仔、明大現場點評，看四位狗狗分別優先品嚐哪一位的料理，比賽過程難分軒輊，賴清德與方思懿兩位料理都超受四位狗狗評審青睞，直接清盤，給予相當高的評價，現場，賴清德也與四位狗狗評審互動，向Choco討抱抱，氣氛十分溫馨。

最後，賴清德不忘打包帶回家，讓斑斑、Murphy享用。因為Murphy容易緊張，影片中可以看到賴清德輕聲喚Murphy，「這是要給你吃的喔」；活潑的斑斑一口接一口馬上吃完，賴清德則笑稱「這樣就好了，吃太多了」。

▼賴清德親自製作狗狗年菜。（圖／總統府提供）