過年也能吃得優雅又健康！正念飲食享受每一口不怕胖

▲農曆過年擔心大吃大喝會搞壞身體嗎？不妨嘗試讓正念飲食成為你的新年新習慣，在健康與幸福中迎接嶄新年。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

過年假期可以吃到超多美食太幸福了，但一不小心吃太多反而會造成身體和心理上的負擔，今年不妨在年節嘗試正念飲食，讓自己吃得開心又不過量。正念指的是「活在當下」，打開你的五感，專注體會眼前發生的事情；延伸出的正念飲食就是用這種方式來幫助人們控制食量，避免暴飲暴食，國外網站《BRIGHT SIDE》整理出以下7個超實用的技巧，讓你重新找回自制力和享用美食的快樂！

1、份量控制適度

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我們經常會在盛食物時不小心裝得太多，尤其是當我們長時間未進食感到飢餓的時候，但其實我們不需要想像中的那麼多食物就能吃飽，因此吃飯時試著先取用少量食物，並在進食一段時間後再決定是否需要添加。如果一開始份量過多，像是過年吃零食、一整包拿在手上，就很可能導致吃得過多。有研究顯示，即使是營養專家，在使用較大的餐盤時，無意識地也會多盛31%的食物；這是因為我們通常依據食器的邊界來判斷份量，而不是實際的食物量。所以，可以試著把食物分裝到小一些的食器中，或是用小一些的食器把年菜一次夾取，吃完就停止，才不會吃太多。

2、吃飯時不分心

你是不是很習慣吃飯時看電視或滑手機？這其實是個壞習慣。因為進食時，當我們分散了注意力，大腦就無法清楚地接收到來自身體的信號，例如「胃已經吃飽了」的提示，因此，你會覺得自己還餓，不知不覺中就一直吃，直到撐得不行才停下來。正念飲食提醒我們要專注當下，去感覺每一口食物，這樣才會注意到自己到底吃了多少以及身體的感受；過年大菜每一道都值得你好好品嚐，別再滑手機或分神看電視了。

3、感恩眼前食物

過年是充滿感恩的日子，謝天謝地帶來豐收，謝謝身邊親友給予的溫暖，也要記得謝謝你吃進去的每一口食物，因為我們或許不是養殖業，也不會自己種菜，而每一天到你的餐桌的食物們，從種植、養殖、收穫到烹煮，這一切都有著許多人的努力，還包括自己備餐或他人料理的辛苦等，所以應該珍惜眼前所擁有的一切；有了這樣的想法，就會努力不留下要被丟掉的剩菜，從而反推一開始就不要煮太多或吃太多。

4、吃飯開啟五感

正念飲食希望在進食時停止一切來自外界的干擾，我們要更專注在自己的感官上，問問自己過去吃東西是不是都吃得太匆忙？你有真正注意過食物中各種香料的獨特味道嗎？有些食物脆口、有些則是很軟嫩，感受食物的質地以及交互作用之下產生的美味所帶來的愉悅感。你還可以試著嗅聞食物的香氣、欣賞料理的色澤等，正念飲食希望人們不僅靠味覺，還要用視覺、嗅覺用心體驗食物的魅力。

5、小口小口地吃

當我們非常飢餓時，常常會一口接一口地狼吞虎嚥。但是，這種吃法會讓我們無法真正享受食物，也無法等待大腦傳遞「吃飽了」的訊號給胃，最終導致過量飲食。為了避免這種情況並練習正念飲食，你可以試著在每吃一口後放下餐具，增加停頓的時間，如此一來不論你咀嚼速度是快或慢，都很可能會吃得比平時少一半。

6、不要跳過正餐

過年大魚大肉，吃了怕胖，不少人認為「那我就不要吃正餐好了」，以為跳過某些餐點可以減少進食量，但這種觀念其實是有問題的；因為一旦飢餓感過於強烈，反而會出現報復性進食的情況。因此，定時進食正餐和小點心，讓自己在一天中時常保持飽腹感，才能避免一次吃過多、造成消化不良或不舒服的情況。而且如果人處在極度飢餓的時候，會更容易做出不利於健康的食物選擇，像是吃太快、太多，或渴望高油、高糖、高鹽等重口味食物，進一步讓飲食習慣惡化。

7、有意識慢慢吃

對許多人來說，這可能是最大的挑戰。因為現代生活節奏快速，我們常常需要匆匆吃完午餐，然後迅速回到工作崗位，導致許多人就連過年這種放假時刻也改不了平時的習慣，還是吃得又急又快，其實解決這個問題還是有辦法的，你不需要立刻改變成花30分鐘慢慢吃，只需要花5分鐘專注於食物即可。如果你和他人一起用餐，試著在前5分鐘避免交談，將注意力放在食物上，一旦掌握了前面提到的正念飲食技巧，這個挑戰也會變得輕而易舉。

過年是團圓和喜樂的時刻，美食更是其中不可或缺的主角，今年農曆新年，不妨試著融入正念飲食的概念，讓我們在享受每一道佳餚的同時，也能吃得更健康、更愉快。在熱鬧的團聚中，放慢節奏，感受每一口年菜的用心與美味，同時感謝大自然與身邊人的付出，這樣的年節才更加圓滿，也讓正念飲食成為你的新年新習慣，在健康與幸福中迎接嶄新的一年吧！