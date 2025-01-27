　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美夫妻「鑿孔私接」竊電逾7000萬元　場地人頭判賠1700萬

▲▼ 。（圖／資料照）

▲鄭姓夫妻2021年間竊電造成台電損失超過7000萬元，擔任場地人頭的周姓男子判賠1700萬餘元，可上訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市某醫美業者鄭姓夫妻檔，2021年間委託黃姓電腦設備人員，設置比特幣礦場，並以14多萬元僱用周姓男子當租賃場地的人頭，鄭等人至被查獲為止共竊電1170萬度電，造成台電損失逾7000萬元。鄭等4人與台電達成和解，獲緩刑5年；周男則未與台電和解，經台電提起刑事附帶刑事訴訟，台中高分院近日判周男須賠償1700萬餘元。

檢警調查，鄭姓夫妻在1名李姓男子的介紹下，接觸販售俗稱「挖礦機」的電腦設備的黃姓男子，2021年間鄭姓夫妻出資擔任金主，提供每個礦場各40萬元的費用僱用黃男，黃再委請周男擔任租賃場地的人頭。

搞定場地後，鄭等人以鑿孔方式將私接線路穿入建物內，再以裸線的跑線方式，把線路接到礦機的礦架上，全天24小時竊取台電電力，至查獲為止至少竊電超過7000萬元，鄭等5人均依加重竊盜罪起訴。

案經鄭等人上訴，台中高分院審酌鄭、蘇（鄭妻）、黃、另一名涉案黃男與台電達成和解，願意連帶賠償共7299萬元，並已給付部分金額，判鄭等4人1年6月至2年不等徒刑、緩刑5年，緩刑期間均付保護管束、參加法治教育3場。

周男部分，他辯稱僅單純擔任租賃人頭，未實際參與相關竊電犯行，獲判9月徒刑，得易科，此部分確定。但民事部分，周男未與台電達成和解，台電追討周男擔任人頭的礦場竊電部分，求償2300萬餘元，台中高分院判他要賠1700萬餘元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
罷免藍委連署站湧人潮！　王鴻薇：國民黨以2026前哨戰規格迎
SNH48前正妹成員遭逮　判刑10個月緩刑一年
蛇年必看！　初一到初六超強開運秘笈曝
白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！」全場掌聲
快訊／關稅戰喊卡！哥倫比亞急轉彎：同意川普所有條件
國1轎車突停內側道！害3車追撞　1死5傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重案回顧／宥勝涉性騷想脫罪！狂發作文騷擾被害女　情勒話術曝

強勢掃蕩黑幫！宜蘭150警地毯式臨檢　警局長劉炯炫：幫派犯罪0容忍

海拔僅188公尺！吃蜜台灣黑熊受困陷阱　脫水+貧血體弱後送照養

科技公司砸重金送人才出國受訓　工程師提前離職挨告了！

快訊／澎湖兩車對撞！轎車駕駛一度受困　3人受傷送醫

醫美夫妻「鑿孔私接」竊電逾7000萬元　場地人頭判賠1700萬

BMW男載女友上烘爐地拜土地公　抽K菸解癮...警察聞到了

「娶老婆是來賺錢不是享受的」！花蓮男慘了...2孩怒求免扶養

國1彰化段死亡車禍！轎車突停內側道害3車追撞　釀1死5輕重傷

重案回顧／台南警死前慘叫「不要這樣…」　林信吾：沒辦法停止

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

3問題給ChatGPT獲4個數字　26歲男刮中100萬！女友以為唬爛

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

重案回顧／宥勝涉性騷想脫罪！狂發作文騷擾被害女　情勒話術曝

強勢掃蕩黑幫！宜蘭150警地毯式臨檢　警局長劉炯炫：幫派犯罪0容忍

海拔僅188公尺！吃蜜台灣黑熊受困陷阱　脫水+貧血體弱後送照養

科技公司砸重金送人才出國受訓　工程師提前離職挨告了！

快訊／澎湖兩車對撞！轎車駕駛一度受困　3人受傷送醫

醫美夫妻「鑿孔私接」竊電逾7000萬元　場地人頭判賠1700萬

BMW男載女友上烘爐地拜土地公　抽K菸解癮...警察聞到了

「娶老婆是來賺錢不是享受的」！花蓮男慘了...2孩怒求免扶養

國1彰化段死亡車禍！轎車突停內側道害3車追撞　釀1死5輕重傷

重案回顧／台南警死前慘叫「不要這樣…」　林信吾：沒辦法停止

重案回顧／宥勝涉性騷想脫罪！狂發作文騷擾被害女　情勒話術曝

陸1月PMI為49.1%　摔回緊縮區間

強勢掃蕩黑幫！宜蘭150警地毯式臨檢　警局長劉炯炫：幫派犯罪0容忍

高雄兒童美術館推出全《美術館的一百種想像》　跨世代的探險之旅

讓你快發財！高雄泡麵土地公廟爆紅　搶搭蛇年推幸運物「發財筷」

小年夜國道3起車禍回堵　下午還有6處易塞路段

北韓高中生澡堂大開「性愛群交趴」！　3男3女極樂多人運動

凶煞纏身！4生肖青蛇年恐爆「血光之災」　外出小心車禍

罷免藍委連署站湧人潮！　王鴻薇：國民黨以2026前哨戰規格迎戰

海拔僅188公尺！吃蜜台灣黑熊受困陷阱　脫水+貧血體弱後送照養

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

林葉亭爸爸死因曝光！　凌晨澄清2事

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖亡」

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

獨／板模工衝超商拿剪刀救電動車4童

柴油車被誤加汽油壞了　法院竟判免賠

即／劉憲治遭槍殺！警桃機逮三環幫分子

台東5.2地震！賣場商品掉落、液體灑滿地

疑涉竹東槍擊案！1男被策反重新入境

三環幫二把手「疑內鬨」被殺　1嫌被策反投案　

情侶檔搶走4本刮刮樂爽中8萬2　下場曝

即／女闖燈遭撞頭受創！19歲騎士捲車底

更多熱門

相關新聞

不滿母子3屍案兇嫌逃死　研究生割腹現場曝

不滿母子3屍案兇嫌逃死　研究生割腹現場曝

台中一名25歲男子就讀某大學研究所，11日上午到台中高分院聽庭，疑似不滿台中三屍案主嫌陳宏嘉更一審獲免死，傍晚在高分院外頭自殘，再進入法庭大廳內抗議，警消獲報到場，他向警方開罵「陳男是畜牲！恐龍法官怎這樣判！」等語。

台南高分院新建辦公廳室統包工程招標說明會歡迎投標

台南高分院新建辦公廳室統包工程招標說明會歡迎投標

津棧3人遭羈押禁見　提抗告遭駁回

津棧3人遭羈押禁見　提抗告遭駁回

擄殺馬國女大生二審仍判死　梁育誌聆判皺眉頭

擄殺馬國女大生二審仍判死　梁育誌聆判皺眉頭

女師被控帶性侵男學生　二審逆轉判無罪

女師被控帶性侵男學生　二審逆轉判無罪

關鍵字：

醫美業者竊電案台中夫妻黨台電損失高分院

讀者迴響

熱門新聞

硬拔「特斯拉充電槍」嗆女駕駛　火爆男下場出爐

林葉亭爸高學歷身世！「突愛吃1食物」罹失智症

極品老公超愛家「豪玩2女砲友」！妻見對象崩潰

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

林葉亭爸爸死因曝光！　凌晨澄清2事

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖亡」

篠崎泫遭爆「換了新男友」綠Toyz！新片惹議

快訊／02:06台南東山區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

3問題給 #ChatGPT 獲4個數字！26歲男刮中100萬 #刮刮樂

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面