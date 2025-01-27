醫美夫妻「鑿孔私接」竊電逾7000萬元　場地人頭判賠1700萬

▲鄭姓夫妻2021年間竊電造成台電損失超過7000萬元，擔任場地人頭的周姓男子判賠1700萬餘元，可上訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市某醫美業者鄭姓夫妻檔，2021年間委託黃姓電腦設備人員，設置比特幣礦場，並以14多萬元僱用周姓男子當租賃場地的人頭，鄭等人至被查獲為止共竊電1170萬度電，造成台電損失逾7000萬元。鄭等4人與台電達成和解，獲緩刑5年；周男則未與台電和解，經台電提起刑事附帶刑事訴訟，台中高分院近日判周男須賠償1700萬餘元。

檢警調查，鄭姓夫妻在1名李姓男子的介紹下，接觸販售俗稱「挖礦機」的電腦設備的黃姓男子，2021年間鄭姓夫妻出資擔任金主，提供每個礦場各40萬元的費用僱用黃男，黃再委請周男擔任租賃場地的人頭。

搞定場地後，鄭等人以鑿孔方式將私接線路穿入建物內，再以裸線的跑線方式，把線路接到礦機的礦架上，全天24小時竊取台電電力，至查獲為止至少竊電超過7000萬元，鄭等5人均依加重竊盜罪起訴。

案經鄭等人上訴，台中高分院審酌鄭、蘇（鄭妻）、黃、另一名涉案黃男與台電達成和解，願意連帶賠償共7299萬元，並已給付部分金額，判鄭等4人1年6月至2年不等徒刑、緩刑5年，緩刑期間均付保護管束、參加法治教育3場。

周男部分，他辯稱僅單純擔任租賃人頭，未實際參與相關竊電犯行，獲判9月徒刑，得易科，此部分確定。但民事部分，周男未與台電達成和解，台電追討周男擔任人頭的礦場竊電部分，求償2300萬餘元，台中高分院判他要賠1700萬餘元，可上訴。