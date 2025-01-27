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重案回顧／震驚社會！乾哥替乾妹出氣　15歲國三生遭割頸慘死

▲▼ 校方布置追思小站，學生們寫下追思文，句句讓人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲國三生郭姓少年為替乾妹出氣，持刀砍死楊姓少年。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／新北報導

2023年12月25日，新北市土城區一所高中附設國中部發生震驚全台社會的殺人案件，國三生15歲郭姓少年在「乾妹」林姓少女教唆下，持彈簧刀朝楊姓少年狂刺10多刀，割喉身亡，一審新北地院判處郭男9年、林女8年有期徒刑，目前全案仍在二審審理中，案件曝光後對於未成年罪犯的處罰方式也成為社會關注焦點之一。

12月25日中午12時20分正是學校午休時間，當時林姓少女到楊姓少年的班上找人聊天，楊男表示「妳又不是我們班的！」要求離開，以免打擾其他同學午休，林女備感委屈，跑去找同校別班的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男聽聞乾妹受委屈，帶著彈簧刀到楊男班上找人，過程中雙方一言不合爆發衝突，因郭先出手打了楊頭部，楊隨即自衛，郭竟從口袋拿出預藏的彈簧刀，朝對方左頸、胸部、背部刺擊10多刀，期間林女還嗆一旁欲阻攔的同學「沒你的事就滾」，屢向郭喊「給他死」，最終楊因心臟、肺臟、腎臟損傷及大量出血，送醫搶救後因全身臟器壞死而死亡。

▲▼國三生 送花 。（圖／記者陸運陞攝）

▲案件曝光後許多民眾到學校門口送花。（圖／資料照）

12月26日，少年法庭裁定楊男收容、林女責付親屬帶回，數天後卻傳出少女出庭後，利用手機對目擊同學「下指導棋」串證，要求如何應答，2024年1月8日新北地院當庭裁定少女收容。

2024年4月12日，割喉案移送新北地檢署偵辦，檢察官認為乾哥、乾妹有涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，均有滅證、勾串、逃亡之虞，向新北地院少年法庭聲請羈押獲准。歷經27天偵辦，新北檢於5月9日以殺人罪嫌起訴楊男、林女。9月30日，新北地院判處楊男9年徒刑、教唆的林女8年徒刑，全案仍在高院審理中。

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