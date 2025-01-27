屏東女騎士迴轉被撞！零件碎片散滿地傷重亡　駕駛遭判刑10月

▲佳冬鄉台1線428公里死亡車禍。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者劉人豪／屏東報導

2023年10月28日，屏東縣佳冬鄉台1線發生死亡車禍，81歲王姓女子騎車行經該路段打算迴轉時，遭自小客車撞飛，王女受傷嚴重到院前已死亡，屏東地方法院依過失致人於死罪，判鄭姓駕駛有期徒刑10月，緩刑3年。

警方指出，28日7時57分許接獲報案指出，於佳冬鄉台1線428公里處發生交通事故，警方趕赴現場處理，初步了解是王女騎機車沿佳冬鄉台1線南下行駛至肇事地點時，欲迴轉至北上車道時，與由南往北行駛的24歲鄭姓男駕駛自小客車發生撞擊，王女受傷嚴重到院前已死亡，鄭未受傷，酒測值均為0MG/L。

判決指出，鄭男行經台1線公路428公里與大豐路885巷交岔路口，應注意依該處速限標誌或標線之規定，以每小時70公里以下速度行駛，竟疏未注意及此，以超過該處速限每小時70公里速度駛入交岔路口；而王女亦疏未注意行經無號誌交岔路口，少線道車應暫停禮讓多線道車先行，未暫停禮讓遭鄭男撞飛人車倒地傷重身亡。

法院審酌，鄭男駕駛行為導致王女死亡，使其家屬痛失至親，王女未暫停禮讓車輛先行，同為本案車禍事故發生原因，故本案車禍事故非可全然歸責鄭男，屏東地方法院依過失致人於死罪，判鄭姓駕駛有期徒刑10月，緩刑3年。