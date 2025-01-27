退休後錢不夠用？！　該注意被低估的6個風險

▲退休金越早開始準備，為自己打造理想老後生活。（示意圖／翻攝自unsplash）

作者：洪哲茗、邱茂恒

●精選書摘

阿文已經58歲了，太太阿娟也已經56歲，他們想著小孩都大了，不太需要操心，也不用兒女給自己太多孝養費，免得造成他們的負擔，當然自己也不太有餘力能幫兒女們更多。打拼了一輩子，好歹房子也是努力存下來的，接下來的人生目標，好像就只剩下有尊嚴的退休生活了。

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阿文及阿娟都屆齡退休了，阿文目前每月薪水四萬五左右，阿娟則是三萬出頭。他們想知道如果退休後會有多少退休金，如果可以的話，也希望能早一點退休。接著，他們在了解了退休金的狀況後，發現能領的退休金不是太多，如果都想要在60歲退休的話，預估分別會有以下的月退休金（註1、2）：

1.阿文：

(1)勞保老年給付：20,445元／月。

(2)勞工退休金（新制）：6,293元／月。

2.阿娟：

(1)勞保老年給付：14,278元／月。

(2)勞工退休金（新制）：5,499元／月。

如果兩人都在60歲退休，退休時月退休金共有46,515元，相較原本每月薪水75,000元左右，只有62％的所得替代率。

阿文跟阿娟發現，他們每個月能領的退休金並不高，遠低於過去的薪水。雖說退休金加上累積的一些儲蓄，可以支撐生活，但得非常謹慎地花錢。他們知道，隨著年齡增長，醫療費用會變多，而且也希望能偶爾出去旅行，享受人生最後的這段時間，但眼前的現實，讓他們感覺夢想似乎越來越遙遠。

造成「錢不夠用」的6個因素

1每年約1％∼2％的通貨膨脹成長

通貨膨脹造成的影響，會讓我們手中的錢的購買力下降，同樣的東西，我們會覺得越來越貴。也因此，我們的退休金考量不能只看現在的數字。

2雇主責任及社會保險退休金準備不足

目前台灣的退休金制度，社會保險退休金有破產的疑慮（如勞保）；雇主責任退休金則有準備不足的問題（如勞退）。依大多數人的狀態，這兩筆退休金在正常狀態下（不改革、社保退休金不破產），僅能給予每個月2∼3萬的退休收入。

3個人儲備退休金準備不足

退休這個目標對大多數人來說都比較遠，我們可能更在意眼前需要準備的目標。譬如，快結婚了要準備結婚基金、養小孩需要先考量小孩子的支出、要買房了才準備頭期款。最終的結果可能會變成，各種目標的確達成了，可是要退休時，才發現來不及準備退休金。

4長壽風險

我們從第一章提過的壽命趨勢圖會發現，隨著科技及醫療、生活水準提升，國人的平均壽命是逐漸升高的。在這種狀況下，我們對退休的準備可能不能只以現在的85歲去考量。

5不健康餘命升高，產生消費增加

國人的平均壽命越來越高，有一部分是歸功於醫療的進步。這也產生了一種現象：大家越活越久，不健康的期間卻越來越長。因此，萬一需要更多醫療照護時，我們的花費會高於健康時的狀況。

6各種意外狀況

雖說上面討論的是多數人會有的狀況，但每個人還是會遇到不同的情況，因此，需要時時調整並且多做準備，來保有應對意外的彈性。

3招因應，讓人安心退休

第1招：從3個面向著手

退休的準備來自於社會保險、雇主責任、個人儲備。個人儲備與民眾財務素養的提升，以及個人的財務規劃有很大的關係，本書其他文章多有提及這個觀念，社會保險及雇主責任退休金，則是本文主要探討的部分。如果大家的財商素養提升，也規劃了自身財務，退休金制度又優化的話，這三者會相輔相成，也會降低彼此不同面向的壓力。





第2招：政府既有退休金調整方案

目前政府對社會保險退休金主要的調整方式，有下面6種，但主要概念還是增加收入、減少支出、支出期間延後。

(1)溯及既往：打破對過去工作族群的承諾，請他們也適用現在福利下降的制度。例如之前的教師及公務員退休改革，即便有過度期間，但仍不符合當初任職人員的期待。

(2)放寬投保上限：提升投保的級距，也能因此加收保費。

(3)調整計算投保薪資：將計算投保薪資的平均期間拉長，例如由平均60個月的薪資，改為計算180個月，這可能會使平均薪資計算下降，因為原本只要有60個月的最高薪資，突然變成計算180個月，但不見得其他期間都有這麼高的薪資。

(4)調降所得替代率：例如將勞保計算可請領金額的公式，由1.55％×年資，降為1.3％×年資，這會使得給付退休金下降。

(5)延後提領年限：例如退休年齡由65歲改為70歲，延緩開始請領退休金的時間。

(6)編列預算撥補：編列預算無法解決問題，因為預算仍來自於稅收，羊毛出在羊身上，幾百億的預算，也只可能延後幾年破產。

第3招：優化退休金結構，讓投資報酬率提升

其實前面6個現有調整方式都不能治本，僅能達到延緩的效果，還是需要讓退休基金從投資結構調整，使退休基金能夠永續經營。這個部分要達成，需要考慮「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」，簡單來說，希望達到退休基金獲取的收益，扣除成本後能大於退休金給付的支出。

這個部分先提出幾個問題點以及觀察，像國外各主權、退休、校務基金，都很值得台灣參考（如加拿大公共基金退休基金、耶魯大學校務基金、澳洲超級年金、加州公務人員退休基金⋯⋯等），它們在「金流控制使用」、「資產配置與累積」、「再平衡及永續經營的策略」都有很值得借鏡的地方。

越早開始準備，調整起來越輕鬆

其實在書中第一章第十一節〈存多少、存多久，才能安心退休？〉有提過，越早開始為退休做準備，調整起來越輕鬆，但隨著年紀離退休越近，調整的難度會變大，最好的方式是提早準備。但在現況難以提早準備的情況下，我們可以考慮下列調整方式：

1.盤點自己目前的收入支出，還有沒有提高收入或減少支出的可能性？

2.退休有沒有可能再延後？

3.調整投資組合，適當拉高債券的占比，雖然降低投資報酬率的預期，但是也減少了投資的波動。因為年紀的增長及退休，會讓自己減少對風險的承擔能力。

4.將以上3種方式，去做優先順序的排比，列出優先可接受及調整的方式，開始執行。

重點摘要

1.我們需要考慮退休金被低估的6個風險。

2.了解現有退休金模式及調整方式，也盤點自己因應退休生活衝擊的策略，排列調整的優先順序，並且執行。

思考練習

●到勞保局e化服務系統，查詢看看自己的勞保勞退狀況。你知道自己己經有多少退休金嗎？https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login

註釋

1.因為阿文及阿娟都想要60歲退休，所以勞保老年給付的公式是：平均月投保薪資×保險年資×1.55％×80％，一般而言，勞保退休年齡是65歲，最多可以提早到60歲，但每提早1年需要扣除4％（也可以延後領取退休金，每延後1年增加4％，最多延後到70歲）。

2.阿文與阿娟的勞工退休金都有轉成新制，60歲預估退休金選擇的退休餘命，則是選擇23年（有23年及19年可以選擇）。

★本文經幸福文化出版授權，摘自《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》