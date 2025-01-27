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想要好好愛卻頻頻踩雷？　盤點感情中讓人崩潰的星座特質

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲每個人都有自己的個性，但彼此多點溝通和包容，能夠讓感情更加溫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

每段戀情都有自己的挑戰，《星座好朋友》為大家整理出三大類型的星座，在感情中容易引發伴侶的小困擾，一起參考看看。

一、信任感稍低的星座

代表星座：牡羊、雙子、射手、雙魚

對於牡羊、雙子和射手來說，愛玩的性格與不安定的態度，讓他們在感情中顯得有些捉摸不定。他們灑脫不羈的風格雖然迷人，卻也可能讓伴侶感到不太放心，甚至有些無所適從。

至於雙魚座，雖然給人柔弱、需要被保護的印象，但這樣的特質反而讓人覺得他們少了一份可靠感。與其說他們會成為保護者，更多時候他們像是被保護的一方，因而在戀人心中少了一點信任度。

二、總讓人猜心思的星座

代表星座：金牛、巨蟹、天秤、魔羯、水瓶

金牛和魔羯座通常比較內斂，不擅長表達心意。他們傾向將情緒藏在心裡，覺得一些事情不值一提，自己扛就好。但這樣的態度容易讓伴侶誤解，認為他們不夠信任彼此，甚至對關係是否穩固感到疑惑。

巨蟹和天秤則是「小劇場高手」，敏感的他們經常胡思亂想，卻又不主動求證，讓伴侶苦於猜測他們的想法和情緒，還得不斷安撫對方的安全感，這種情況真的很容易讓人感到疲憊。

而水瓶座則以天馬行空的思維聞名，他們不喜歡解釋自己的想法，行事風格總是跳脫常規，導致伴侶得不斷揣摩他們的思路。可惜的是，水瓶的邏輯常讓人摸不著頭緒，難免讓人感到挫折。

三、控制欲稍強的星座

代表星座：獅子、處女、天蠍

獅子和天蠍座對伴侶的掌控欲堪稱十二星座之冠。他們特別在意自己珍視的東西，因此戀人經常會被限制行動，連一些小細節都可能受到干涉，雖然是因為愛，但這樣的方式確實容易引發壓力。

至於處女座，他們對戀人的「好」表現在過度干涉一切。他們從生活習慣到細節都想要掌控，雖然出發點是善意，但這樣的行為往往讓人感到窒息，甚至會對關係產生負面影響。

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