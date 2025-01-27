極品老公超愛家！車上搜出印度神油「豪玩2女砲友」　妻見對象崩潰

▲老公很愛家，殊不知真面目是大渣男。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「人人稱讚的老公，竟然是渣男！」一名人妻透露，老公很愛家，也會主動顧孩做家事，在她心目中簡直是100分的神隊友，豈料最近在老公車上發現藍色小藥丸與印度神油，事後還抓到2位砲友，對象竟是前女友與按摩店女子，令原PO不堪打擊，「原來這才是他的真面目，原來好老公只是人設，原來一切都是假的！」

一名女網友在Dcard透露，原以為嫁給了「完美老公」，卻在一次意外中發現對方竟隱藏了驚人的秘密，讓她的世界徹底崩潰。明明是個對家庭盡責、努力工作的好老公，卻同時擁有兩名砲友，這樣的雙面人生讓她無法接受。

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原PO緩緩道來，老公平時對家庭無微不至，賺來的錢全數上繳，對她、小孩甚至娘家都非常好，不僅積極分擔家務，還陪伴孩子成長，讓她一度認為，自己是全世界最幸福的女人。但一切的假象在她偶然發現車上藏有威而鋼、印度神油和瑪卡後，開始徹底崩塌。

進一步調查後，她驚訝得知，老公早在他們結婚之前，就和初戀女友維持砲友關係，長達10多年，即使對方已婚有孩子，關係仍未斷絕。而另一位砲友則是按摩店女子，這樣的多重背叛讓原PO心痛不已。

原PO無法理解直呼，平日那麼用心經營家庭的另一半，竟會有如此渣男的另一面，「原來這才是他的真面目，原來好老公只是人設，原來一切都是假的。」

底下網友搖頭回應，「記得蒐集好證據」、「有些隱性渣男其實表面三觀非常正，他本來就能辨別是非對錯，滿嘴仁義道德，這種人犯了錯反而更容易狡辯和反向PUA，而且理不直但氣壯」、「我都覺得可怕的不是出軌這件事情，而是這個人竟然可以跟人格分裂一樣，在老婆面前半夜好老公，私下又能跟其他人維持性關係，有問題的是他的人品跟人格，真的超級可怕」、「好噁...記得去驗一下有沒有得病」。