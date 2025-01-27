　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

極品老公超愛家！車上搜出印度神油「豪玩2女砲友」　妻見對象崩潰

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲老公很愛家，殊不知真面目是大渣男。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「人人稱讚的老公，竟然是渣男！」一名人妻透露，老公很愛家，也會主動顧孩做家事，在她心目中簡直是100分的神隊友，豈料最近在老公車上發現藍色小藥丸與印度神油，事後還抓到2位砲友，對象竟是前女友與按摩店女子，令原PO不堪打擊，「原來這才是他的真面目，原來好老公只是人設，原來一切都是假的！」

一名女網友在Dcard透露，原以為嫁給了「完美老公」，卻在一次意外中發現對方竟隱藏了驚人的秘密，讓她的世界徹底崩潰。明明是個對家庭盡責、努力工作的好老公，卻同時擁有兩名砲友，這樣的雙面人生讓她無法接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO緩緩道來，老公平時對家庭無微不至，賺來的錢全數上繳，對她、小孩甚至娘家都非常好，不僅積極分擔家務，還陪伴孩子成長，讓她一度認為，自己是全世界最幸福的女人。但一切的假象在她偶然發現車上藏有威而鋼、印度神油和瑪卡後，開始徹底崩塌。

進一步調查後，她驚訝得知，老公早在他們結婚之前，就和初戀女友維持砲友關係，長達10多年，即使對方已婚有孩子，關係仍未斷絕。而另一位砲友則是按摩店女子，這樣的多重背叛讓原PO心痛不已。

原PO無法理解直呼，平日那麼用心經營家庭的另一半，竟會有如此渣男的另一面，「原來這才是他的真面目，原來好老公只是人設，原來一切都是假的。」

底下網友搖頭回應，「記得蒐集好證據」、「有些隱性渣男其實表面三觀非常正，他本來就能辨別是非對錯，滿嘴仁義道德，這種人犯了錯反而更容易狡辯和反向PUA，而且理不直但氣壯」、「我都覺得可怕的不是出軌這件事情，而是這個人竟然可以跟人格分裂一樣，在老婆面前半夜好老公，私下又能跟其他人維持性關係，有問題的是他的人品跟人格，真的超級可怕」、「好噁...記得去驗一下有沒有得病」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
寒流報到！小年夜「非常寒冷」急凍跌破10℃　鋒面接力時間曝
不到35歲罹患大腸癌！　最新研究曝「3大危險飲食」
電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極品老公超愛家！車上搜出印度神油「豪玩2女砲友」　妻見對象崩潰

新北一彩券行連2天開出大獎！　百萬大紅包剩418組

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂　網：拿麥克風我也接受

快訊／00:35台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級

吃年夜飯前必看！營養師教你6大攻略「少胖3公斤」

退休後錢不夠用？！　該注意被低估的6個風險

金山知名海鮮餐廳出包！他吃烏龍麵見「1大張報紙」：油墨混湯中

快訊／北部3縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流襲　急凍跌破10度

台南楠西災區傳「假災民」狂拿愛心物資　被勸還嗆犯法嗎

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

楊梅休息站電動車自撞起火　熱心民眾不顧火勢上前救人

失智父終於回家了！ #林葉亭 痛哭自責：是我沒照顧好爸爸

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

極品老公超愛家！車上搜出印度神油「豪玩2女砲友」　妻見對象崩潰

新北一彩券行連2天開出大獎！　百萬大紅包剩418組

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂　網：拿麥克風我也接受

快訊／00:35台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級

吃年夜飯前必看！營養師教你6大攻略「少胖3公斤」

退休後錢不夠用？！　該注意被低估的6個風險

金山知名海鮮餐廳出包！他吃烏龍麵見「1大張報紙」：油墨混湯中

快訊／北部3縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流襲　急凍跌破10度

台南楠西災區傳「假災民」狂拿愛心物資　被勸還嗆犯法嗎

曾徒步環台42天爆紅　企鵝妹累計106.9萬訂閱

極品老公超愛家！車上搜出印度神油「豪玩2女砲友」　妻見對象崩潰

新北一彩券行連2天開出大獎！　百萬大紅包剩418組

高鐵上暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂　網：拿麥克風我也接受

川普上任火速簽退OECD全球稅收協議　KPMG：恐引發稅收、貿易戰

快訊／彰化國道1號深夜「4車追撞」　6人受傷1人無呼吸心跳

快訊／00:35台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級

PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

塞爆的阿嬤冰箱「東西放哪？」　整理師親授冰箱收納整理術

吃年夜飯前必看！營養師教你6大攻略「少胖3公斤」

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

生活熱門新聞

快訊／00:35台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

夫妻超恩愛「但愛愛最長5分鐘」　老婆想找3P！他崩潰了

寒流今晚報到！小年夜急凍跌破10℃

快訊／北北基大雨特報！

金山海鮮餐廳出包！他吃一半見報紙爛在湯中

快訊／11縣市低溫特報！急凍跌破10度

楠西假災民狂拿愛心物資　還嗆犯法嗎

忘帶悠遊卡！他「掏手機買票」驚：現在才知道

12星座「過年運勢」出爐！牡羊偏財運強、射手數錢了

快訊／15:56台南市東山區地震　4縣市有感

台南東山9起地震均屬崙後斷層　專家示警：具有大地震潛勢

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

退休後錢不夠用？！　該注意被低估的6個風險

更多熱門

相關新聞

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

「我們的關係有點像是砲友兼客戶！」一名採購經理透露，因工作關係，他經常被年輕女業務請客，甚至各種曖昧互動，最近更與一名正妹「飯店大戰兩回合」。事實上，這位正妹是為了業績而犧牲肉體，讓原PO不禁感嘆，曾聽說有人為了幾千、幾萬獎金而獻身，「跟客戶睡覺真的值得嗎？」

重慶南路書店從興到衰　老闆嘆：數量比旅館、按摩店還少

重慶南路書店從興到衰　老闆嘆：數量比旅館、按摩店還少

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

陸渣男腳踏多條船　正宮看熱門影片意外捉姦

陸渣男腳踏多條船　正宮看熱門影片意外捉姦

和前任「互傳生日快樂」被抓包！妻反應讓他崩潰了

和前任「互傳生日快樂」被抓包！妻反應讓他崩潰了

關鍵字：

好老公神隊友渣男砲友前女友印度神油按摩店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00:35台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

彰化國道1號4車追撞　1人無呼吸心跳

獨／板模工衝超商拿剪刀救電動車4童

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

夫妻超恩愛「但愛愛最長5分鐘」　老婆想找3P！他崩潰了

大樂透1億一注獨得　獎落桃園楊梅

即／高雄女闖紅燈遭撞頭部受創！19歲騎士捲車底

疑涉竹東槍擊案！1男被策反重新入境

趙露思「癱軟、抽搐」5分片惹淚　

《戲說台灣》小孩童星其實46歲了

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面