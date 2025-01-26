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新年房屋風水選擇指南　命理師教你旺財旺運秘訣

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊登嵙分享如何選擇能夠旺財旺運的房子大門方向及相關禁忌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

2025年到來，命理專家楊登嵙分享如何選擇能夠旺財、旺運的房子大門方向及相關禁忌。楊登嵙指出，2025年是乙巳年，根據農民曆的標註，「大利南北，不利東」，這意味著在進行入宅、安香、安神明及公媽、安葬、進塔等重要事項時，若房子是坐東向西，則需等到明年才能正式安置。

楊登嵙表示，如果神明及公媽的坐向正好是坐東向西，可以將神明爐及公媽爐「浮爐」，即在爐底下放置包紅紙的壽金及陶盤或瓷盤，表示暫時隔開，避免吸納不佳煞氣，第二年再擇日移走這些物品，正式安置。

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楊登嵙強調，房子的坐向對運勢有很大的影響，特別是對房子的使用者影響最大。他舉例說明，如果房東將房子出租給房客，房間的環境好壞直接影響到房客的居住品質。

他說，不論房子是買的、租的或無償使用，影響最大的是該房子的使用者，而不是所有權人。楊登嵙建議，當一家三代同堂時，購買或承租房子應以影響經濟最大的人為主要考量對象，一般是爸爸，但若爺爺對經濟影響最大，則以爺爺為主要考量對象。

在選擇房子時，大門的朝向是影響宅運好壞的關鍵。楊登嵙表示，大門的朝向正確，會為屋主帶來好風水和好運勢。對於不同類型的房子，如店面、透天厝、別墅、公寓、辦公大樓及電梯華廈，大門的方向應以自家大廳往自家大門看出去的方向為準，而不是管理室大門或社區大門。他提醒，在挑選房子時，務必要避開一些重大缺失的房子，例如浴廁緊臨大門口、浴廁在房子中央、爐灶位於化糞池之上或之下、爐灶靠浴廁、睡床位於化糞池之上或之下、睡床靠浴廁等，這些都會影響財運和健康。

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風水2025年房屋選擇大門方向楊登嵙

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