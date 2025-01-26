防大車事故！台中警抓建案周圍砂石車超載　「氣球模擬」內輪差

▲台中市警局為近日加強大車專案，在北屯區抓到4台大車違規，罰業者10萬罰鍰。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區近年有許多新建案，卻也發生多起大型車輛交通事故，警方近期巡經山西路二段時，當場查獲4件水泥車、砂石車違規，包含違規載運土方、超載、滲漏等情事，一口氣抓4件，罰業者10萬。此外，烏日警分局有鑒於大車車禍發生，近日在烏日朝天宮舉行宣導，提醒內輪差、視線死角等問題。

第五警分局說，有鑒於近日大型車輛發生交通事故頻傳，為防制大型貨車及砂石車違規行駛危害用路人安全，特別針對轄內易肇事路段加強編排「取締大型貨(砂石)車等各類交通違規執法」專案，加強取締轄內之大客車、砂石車、大貨車、聯結車及曳引車等大型車輛，採不定時、不定點方式加強稽查取締，維護居民用路安全。

近日文昌派出所巡佐吳篤騰及警員林志誠，前往正在興建很多大樓的山西路二段加強攔查取締，一共發現4件水泥車或砂石車有違規載運土方、超載、滲漏等情事，全部依法開單告發，讓業者一口氣吞下近10萬元罰鍰。

▲▼烏日警分局則以加強宣導內輪差跟視線死角等問題。（圖／記者許權毅翻攝）



烏日警分局表示，為降低大型車交通事故發生，加強維護交通順暢，宣導民眾要有防禦駕駛的觀念，烏日警分局結合轄區地方廟宇，舉辦交通安全宣導活動，邀集轄內居民及大型車業者一起來參與、加強宣導。

現場為使民眾更加了解大型車輛的「內輪差」及「視野死角」問題，於大型警備車周圍劃出死角及內輪差區域範圍，擺放擺放氣球代替行人在道路上之情境，讓民眾輪流上車親自體驗大型車駕駛人的視覺盲點，並模擬大型車在道路轉彎時擦撞行人之危險狀況，藉此互動方式，學習如何避開大型車的危險區域。

另一方面，大型車駕駛除了依規定裝設行車視野輔助系統外，更強調應熟悉該系統的使用，行經路口及轉彎時務必應減速，注意路口車輛動態，並觀察周邊行人情況，做到停讓行人，安全第一。