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正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」　網吵翻：水好深

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO與正妹女業務大戰兩回合。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我們的關係有點像是砲友兼客戶！」一名採購經理透露，因工作關係，他經常被年輕女業務請客，甚至各種曖昧互動，最近更與一名正妹「飯店大戰兩回合」。事實上，這位正妹是為了業績而犧牲肉體，讓原PO不禁感嘆，曾聽說有人為了幾千、幾萬獎金而獻身，「跟客戶睡覺真的值得嗎？」

一名27歲男網友在Dcard自爆，他在公司擔任採購經理，就是要向其他的公司或工廠採購產品，因此經常被女業務「熱情招待」，包括請客、喝酒甚至曖昧互動，雖然這樣的場面他早已習以為常，但日前他與一名22歲正妹女業務的相處卻讓他產生了不少感觸。

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原PO透露，兩人是透過一位老業務介紹而認識的，初次見面對方就非常熱情，而且飯局上，原PO明顯感受得到，老業務想把他們湊在一塊，「吃完飯也叫我跟妹妹去酒吧喝兩杯，最後就很自然地把她帶到飯店大戰兩場！」因此兩人變成砲友兼客戶的微妙關係。

不過，原PO坦言，與對方聊天10句有8句都是工作內容，當初老業務也說過，這位年輕業務有強烈的目的性，因此原PO也自認「我們之間沒有愛」，只有業務上的「特殊」關係。

原PO也提到，他也認識一位採購經理，常常與女業務上床，最後則是跟一間工廠的女業務結婚。但原PO始終無法理解，為何有些女業務為了業績獎金選擇以身相許，「為了這幾千、幾萬的獎金就『賣身』...跟客戶睡覺真的值得嗎？」

最後，原PO不諱言表示，「我是這圈子的受益人，但我始終無法理解為什麼要為了這點錢，用身體去巴結客戶換取生意」，同樣是靠肉體賺取利益，那這些女業務為何不去找乾爹包養，說不定會賺得更多。

底下網友熱議，「這社會水好深」、「通常這種女生是本身就喜歡這麼玩啦！就算不當業務，她的私生活也是會這麼混亂，她找了一個可以繼續維持亂亂私生活又能賺錢的天職」、「明明都是賣身，但當業務至少有個體面的工作，還能讓不懂的人覺得她能力很強，而且這種人可能也不覺得是在『賣』，應該很享受其中」。

但也有同行質疑反擊，「身為業務真的超怕這種文章，讓人家覺得女業務都這樣」、「身為業務...入行一杯應酬酒都沒喝過，吃飯都是中午配茶，晚上吃飯也是配茶，個人行為，不要把『女業務』這個詞跟她個人行為劃上等號」、「當採購這麼多年，我怎麼從來沒有聽過或遇過這些事情」。

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