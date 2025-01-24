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桃園捷運長庚線啟動　可行性研究上網招標中

▲桃園捷運長庚線啟動

▲桃園捷運長庚線啟動。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局表示，為強化桃園三心六線路網與龜山長庚地區的連結，串連雙北捷運路網、實現北台捷運生活圈，該局著手推動桃園長庚線規劃，「桃園都會區大眾捷運系統桃園長庚線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」勞務採購案，正式上網招標，邀請優秀團隊合作、參與，共同打造桃園成為低碳、節能的進步城市。

捷工局劉慶豐局長24日表示，桃園長庚線為桃園市第二階段路網優先推動路線之一，初步規劃路線起自桃園萬壽路二段，行經長壽路及忠義路，終點銜接機場捷運，長度約13公里。桃園長庚線將俟可行性研究勞務標案決標後，安排實地踏勘，以充分了解路廊沿線現況並納入可行性研究之路線研析，期能符合大眾及交通的需求。

劉局長強調，「桃園長庚線」主要服務「林口特定區計畫」(桃園)及「龜山都市計畫」，而且林口新市鎮歷經逾40年發展，生活機能逐漸成熟，公共設施完善，國道與捷運陸續通車，住宅社區、大型醫院、大專院校、商場及產業園區陸續進駐，為臺北、桃園都會區外圍主要的衛星城市之一。由於龜山長庚地區與桃園間因林口台地相隔，有加強北龜山民眾與桃園發展核心之連結，以及便於桃園地區民眾利用長庚地區豐富醫療資源之必要性。

捷工局指出，桃園長庚線完成之後，桃園龜山地區可直捷銜接新北林口，滿足桃園至長庚就醫及通勤者的需求，成就桃園、龜山、林口產業共同生活圈，並可與新北林口長庚輕軌串聯，多一條桃園與雙北雙向來往的軌道運輸，加速拓展大眾運輸服務範圍，及促進沿線土地開發活化及產業發展。

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