正妹徵「男友過年」：3天20萬　條件曝光網揪貓膩

▲農曆新年將至，網路上竟出現徵求男友陪過年的文章，並開價20萬元。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

農曆新年即將到來，不少年輕人準備面對長輩的各種問題攻勢。一名34歲的女子近日在社群上發文，急徵1名男生陪她回家過年3天，並奉上20萬薪資，也開出身高等實際條件。對此，有網友留言表示「妳家在緬北KK園區嗎？」疑惑是否為詐騙。

一名34歲女子近日在Threads上不斷發文，上網急徵男友3日，除夕到初二，可以陪她回台南老家假扮男友的，並開出20萬的薪資，若被爸爸誇獎還能再多加5萬元。原PO解釋，因為自己是獨生女，父親一直要她趕緊嫁人，「他說如果我今年帶男友回家，他就要給我500萬紅包＋台南房子一間。」

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原PO也開出實際條件，包含身高175公分以下，不要高富帥，平凡人最好，從事正常工作就行，長相70分、四肢健全即可，也要有禮貌，或是能裝得有禮貌也可以。她也說，兩人會睡同一間房，但是男生必須要打地鋪睡地板。

貼文曝光後，底下湧入一堆男性報名，「其實我看上的不是錢！我只是認真的想當妳男友」、「老婆對不起了，要不是為了兒子的奶粉錢，我也不願意報名啊」、「要不我兒子35歲，剛好我們住台南就不用睡同房間！如果覺得不錯，也可以談談」、「您好，我很有禮貌面帶微笑，希望錄取」、「條件這麼好，一定大排長龍 。」

不過，也有不少人認為「天下沒有白吃的午餐」，質疑詐騙的機率頗高，「天下沒有白吃的午餐，小心睡醒腎臟不見唷」、「會不會變豬仔」、「妳家在緬北KK園區嗎」、「地點在緬北還是金邊」、「怎麼感覺是詐騙」、「問幾天了還找不到是真的假，過年新文案？」、「隔天醒來會不會少一個腰子或者是在園區出現。」

▲原PO連貼好幾篇文急徵男友，不免令人質疑恐為詐騙，或是單純宣傳手法。

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