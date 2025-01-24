前員工爆「車庫娛樂」變相斂財！　買108張M卡集不滿3張

▲有網友怒指自己花錢買了108張票，卻始終集不滿最後也是最關鍵的一張M卡，質疑車庫機率有異。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣知名片商車庫娛樂爭議不斷，被警政署認證是「詐騙溫床」外，還遭前立委高嘉瑜指控強迫綁會員，如今要遭控職場霸凌，前員工花花（化名）甚至因此吞乙二醇試圖輕生，所幸被緊急發現後救回，花花也決定道出車庫娛樂真面目，並爆料指出，車庫所設計出的M卡文化，根本就是一場斂財的騙局。

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花花怒指，車庫推出一系列M卡（線上虛擬收藏卡）活動，民眾只要購買電影票或相關周邊，便有機會可以獲得，收集指定三張不同M卡，就可直接獲得限定電影周邊。

不過在車庫娛樂近期上映的《五等分的新娘》電影中指出，只要購票便可隨機獲得一張M卡，集滿3張便可獲得周邊壓克力流沙磚，吸引不少粉絲砸錢買票，就為獲得M卡以取得限量周邊。

▲網友始終抽不到達成條件的最後一張角色「三玖」卡。

但實際上在「五等分的花嫁」的臉書社團中卻有網友表示，自己為了蒐集M卡砸錢前後買了108張M卡套票，共花費2.5萬元，電影看了8遍，怎麼樣就是拿不到最後也最關鍵的一張M卡─角色三玖，該網友忍無可忍，私訊車庫小編詢問是否可以公開相關機率，並詢問「真的有人拿到嗎？」卻被以「機率不清楚」、「真的有人通關」的回應敷衍。

而實際打開車庫專屬的Magic Hour社群平台中也可以發現，車庫明顯向民眾強推M卡購買制度，甚至還有M卡盲盒驚喜包，一包售價從300元起價，可獲得5張卡，最高價為1000元，可獲得40張卡。車庫也對M卡做市值排名，其中被網友指出一直買不到的《五等分的新娘》最後一張角色三玖卡片，排名最高，一張要價5.5萬M點，以一元消費累積一M點來看，至少要先消費5.5萬元才能購買，前提還是有該張M卡持有者釋出販售。

該名網友也表示，電影去年11月8日上映，所謂M卡卻在12月中電影下檔後仍無人達成集滿3張M卡之成就，直到近期打開APP查看後才發現竟然有人完成，而車庫當時11月份的回應竟已強調「有人通關」，讓網友直接買到崩潰。事後更發現有人抽不到10張M卡就獲得遲遲未出現的角色三玖，後續更丟出5.5萬M點的天價且火速被售出，質疑車庫設置機率明顯有異。

▲網友無奈表示，自己買了108張票，電影看了8次，還是集不滿。

而車庫的爭議還不只這一齣，該公司曾遭警政署認證是詐騙溫床，高嘉瑜後又指控其強迫綁會員，被台北市府要求限期改善，有56萬粉絲的影評網站「觸電網」站長蔣孟宏因多年前批評過張心望，遭張心望旗下大將莊育翔的家人痛毆外，如今更被追殺到幾乎滅站，車庫更與多間公司有財產糾紛，他在擔任電影公司威望國際（CATCH PLAY）總經理期間，先被依3個背信罪判處6月有期徒刑，後又遭威望控訴侵吞近5億元，全案纏訟多年，卻因公司電腦資料遭刪光而使得調查困難重重，最終於2024年4月獲判無罪定讞。

此外，車庫娛樂於2022年向東京電視台購買「歡迎光臨自助洗衣店」與「與雪女同行吃蟹」2部戲劇在台的發行權利，雙方最終談妥以17.4萬元美金買下，但車庫卻被東京電視台控訴在取得授權播映後，遲遲未給付相關款項，遭東京電視台提告，士林地院審理後，判車庫娛樂應給付東京電視台17.4萬美元。

消基會則表示，車庫娛樂行為已涉及詐欺，建議有疑慮民眾可報警請求調查，以進一步保護自身權益。

律師包盛顥表示，如果消費者懷疑有詐欺行為，可依法提出民刑事訴訟，由法院或檢方調查，如果經過司法程序調查，發現發行公司沒有將官見圖卡應市銷售(施用詐術)，則可能會構成詐欺。

針對M卡出現機率，包盛顥則回應，先前已有類似案例，如遊戲橘子公司跟丁特的遊戲抽卡案件，案件討論的是機率問題，最終法院判決丁特勝訴，遊戲橘子應賠償丁特784萬餘元，全案目前仍在上訴中。

針對無預警解雇員工一事。車庫娛樂也回應表示，所有非自願離職均由

人事依照勞基法提供預告通知書，載明預告日期與資遣費，並請本人確認後親簽通知書，同時依法支付資遣費並通報勞工局與就業服務中心。另針對員工事後所發生的相關事情，車庫娛樂表示深感遺憾，但員工後續的私人行為公司無權涉略。

針對網友購買百張M卡，卻仍無法獲得最關鍵的一張，質疑車庫機率有異一事。車庫回應強調，M卡系列活動並非主軸活動，M卡為買票所附贈的贈品，是活動為額外增加趣味性，但本意仍為希望民眾進入電影院觀看電影，支持電影產業，而網友提出疑義一事，經查詢後也確實有人得到相關M卡，並非有無人得到周邊贈品一事。

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