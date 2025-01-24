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除夕到初五「祭祖拜神」攻略一次看！擺1物錢滾錢　專家曝誤踩地雷

香蕉、李子、梨子、鳳梨、柿子等五種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「旺」、「市」。（圖／楊登嵙提供）

▲香蕉、李子、梨子、鳳梨、柿子等五種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「旺」、「市」。（圖／楊登嵙提供）

文／CTWANT

農曆春節期間，除夕夜與家人吃年夜飯，出遊走春外，還有不可少的習俗，那就是拜拜了！不過農曆過年期間，哪幾天要拜拜？要拜什麼神明？以下整理從「送神」、「清囤」、「除夕」、初一到初五的拜拜日程、時間、地點，以及需要準備的供品、金紙有哪些？以下由開運達人楊登嵙教授逐一敘述。

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「送神」、「清囤」農曆12月24日（2025年1月23日）-灶君、家中神明、祖先。

1.灶君

  • 拜拜時間：俗語說：「送神早，接神晚」為了讓灶君早點放假，所以子時，前一天晚上23點（2025年1月22日）至凌晨1點，是最佳的時間。最晚則不要超過農曆24日的午時，也就是1月23日下午1點前，就要完成「送神儀式」。
  • 地點：家中廚房或家中神明廳。
  • 供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。
  • 金紙：甲馬、壽金。

2.家中神明

  • 拜拜時間：子時。前一天晚上23點(2025年1月22日)至凌晨1點。
  • 地點：家中神明廳。
  • 供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。
  • 金紙：甲馬、壽金。

3.祖先

  • 拜拜時間：子時。前一天晚上23點(2025年1月22日)至凌晨1點。
  • 地點：家中神明廳。
  • 供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。
  • 金紙：刈金、四方金。

「除夕」農曆12月29日(2025年1月28日)- 拜天公、地基主、祖先

1.拜天公

  • 拜拜時間：子時。前一天晚上23點(2025年1月27日)至凌晨1點。
  • 地點：家中屋外沒有遮蔽處。
  • 供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。
  • 金紙：天公金、壽金。

2.地基主

  • 拜拜時間：12點至15點。
  • 地點：大門內向內或廚房內向外。
  • 供品：日常飯菜、水果、茶或酒三杯。
  • 金紙：刈金、四方金。

3.祖先

  • 拜拜時間：傍晚、團圓飯前。
  • 地點：自家神龕。
  • 供品：日常飯菜、水果、茶或酒三杯、糕餅。
  • 金紙：刈金、四方金。

「初一」農曆1月1日(2025年1月29日) - 拜天公、地基主、祖先

1.拜天公

  • 時間：子時。前一天晚上23點至凌晨1點。
  • 地點：家中向天沒有遮蔽處。
  • 供品：齋菜6碗、年糕、發糕、鮮花、清茶3杯。香蕉、李子、梨子、棗子、鳳梨等5種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「早」、「旺」。
  • 金紙：天公金、壽金。

2.地基主

  • 拜拜時間：12點至15點。
  • 地點：大門內向內或廚房內向外。
  • 供品：日常飯菜、水果、茶或酒三杯。
  • 金紙：刈金、四方金。

3.拜祖先

  • 時間：中午或下午時段。
  • 地點：自家神龕。
  • 供品：三牲五果、年節菜色6碗、酒或清茶3杯、年糕、發糕、春飯。
  • 金紙：刈金、四方金。

「初四」農曆1月2日(2025年2月1日) -「接神日」迎灶君

  • 時間：俗語說：「送神早，接神晚」為了讓灶君輕鬆地回到民間，所以大多接神拜拜會是在初四中午12點過後，下午5點前舉行。
  • 地點：廚房或自家神龕。
  • 供品：清茶3杯、鮮花、水果、甜品、盥洗用具。
  • 金紙：壽金、甲馬金，作為神明的交通工具。

「初五」農曆1月5日(2025年2月2日) –拜財神

  • 時間：早上吉時。
  • 地點：財神廟或是公司大門朝外祭拜。
  • 供品：酒或甜茶3杯、三牲、甜品、發糕。香蕉、李子、梨子、鳳梨、柿子等五種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「旺」、「市」。
  • 紙錢：天金、壽金、福金、刈金。
  • 禁忌：不可擺放苦澀的供品，願望不可貪心或祈求偏財。可擺放「錢母」讓錢滾錢。

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