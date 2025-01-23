平安符非永久有效！亂丟恐不平安　4招正確處理擺脫業力

作者：幸福空間

（圖片提供／旺好運）

到宮廟拜拜，祈求神明庇佑、賜福、賜財，是國人的一大信仰之一，許多人向神佛求取平安符、護身符、財神符、文昌符，希望獲得神明隨身的庇佑，台灣的民間信仰中，平安符是很重要的角色，舉凡出遠門念書、入伍當兵、外出工作、守護車輛平安，都少不了平安符。也有信眾也會擲筊求籤詩，藉此讓佛祖、神明替自己指點迷津，甚至到日本觀光也會求御守回家。

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平安符上面蓋了各大廟的神明大印，這些大印表示神明調派天兵、天將、分身，到家中駐守或隨身保護，平安符就是神明發的保護令，保佑我們出入平安、健康或發財。但信眾要特別注意平安符是有效期的，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子，大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。

楊登嵙老師表示，平安符不是越多越好，破損的符令會失效，若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，要抱著謹慎與感恩之心，不可以隨意扔進垃圾桶，這樣亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。那麼，破損或「過期」的平安符，該怎麼處理？以下幫大家彙整3招：

1.最好回原來寺廟，將過期的舊平安符燒化掉，換掉前，要請天兵天將歸位，並請向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。

2. 到附近寺廟，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

3. 家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

Tips 籤詩的用途是讓信徒了解神明意思，可以留下來參考紀念或拿到金爐去化掉，但其實可用手機拍下來就好，一方面環保，二方面也不用擔心要不要燒化等問題。

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※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

本文作者為社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授

【旺好運】授權轉載 原文出處【「舊平安符」亂丟不平安!４招處理「過期」的平安符】

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