潮州春節假日市集注意事項　停車場指引+交通管制一次看

▲潮州警分局春節連假交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節連假於1月25日至2月2日展開，為期9天的連假期間，潮州警分局為紓解台1線車潮，特別規劃警力加強疏導，並宣導用路人採用替代道路，以縮短旅途時間並提供順暢行車體驗，另春節市集也做好交管作為。

潮州警分局表示，南下替代道路推薦駕駛人行駛最佳路線：由崁頂交流道下，經屏68線後右轉接台1線，繼續至屏112線右轉189線往新埤，並銜接上185線沿山公路，直達枋寮、恆春及台東。

而北上替代道路如行駛台1線至新埤大橋發現車速緩慢，建議提前於台1線新民路口（全家便利超商處）右轉189線，直行接屏112線，再接屏68線，並從崁頂交流道上國道3號北上；另可選擇接潮州台88線快速道路北上。

潮州春節假日市集活動資訊：

今年的埊龍「潮州春節假日市集」將於1月28日（除夕）至2月1日（初四）舉辦，預計吸引大批人、車潮，提醒開車前往的民眾可將車輛停放於P1至P8專屬停車場或周邊臨時停車場，請配合現場交通管制人員及警方指揮，確保秩序與安全。

警方呼籲民眾，春節期間車流量大，出門前建議查詢即時路況：撥打1968專線或使用「高速公路1968」App

如遇交通壅塞或事故，請立即撥打110報案，或注意收聽警廣路況報導，並備妥替代路線。

潮州警分局表示，春節出遊人潮眾多，規劃好行車路線並遵守交通指引，確保快樂出門、平安返家。