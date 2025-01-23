包養少女洗腦「要有8萬價值」　惡男不付錢就跑下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子阿輝（化名）透過交友軟體結識少女A，聲稱願意每個月給予8萬元包養，並與對方發生4次性行為、拍攝性影像，事後卻沒付錢就跑了，因而挨告。法院日前審理此案，最終依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、以詐術使少年為有對價之性交行為罪，判處阿輝有期徒刑2年4個月。

▲阿輝得知A女缺錢，竟以金錢誘騙對方發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝透過交友軟體結識A女，得知對方缺錢，竟聲稱願意每個月給予8萬元包養，並在2022年6、7月間相約發生4次性行為，期間曾用手機拍攝性影像；有1次A女因故沒有赴約，他還傳訊息轟炸，包含「妳以後很難配合」、「妳要有8萬的價值」等等。

當A女詢問是否已經刪除性影像時，阿輝回答「早刪了」、「放心啦」。但兩人最後1次相約碰面並發生性行為，阿輝卻沒有依約付款，之後甚至不回覆訊息，A女這才驚覺上當，趕忙報警。

阿輝到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。此外，檢警還在阿輝的手機中找到相關性影像，可見他根本沒有真的刪除影片。

法官認為，阿輝明知A女年紀尚輕，對性行為或性自主觀念缺乏完全自主判斷能力，仍以金錢為誘惑，引誘A女上當，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，事後也與A女成立調解並賠償完畢，最終依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、以詐術使少年為有對價之性交行為罪，判處他有期徒刑2年4個月，全案仍可上訴。

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(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。