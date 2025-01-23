　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天開始放年假！過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

（圖／報系資料照）

▲名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授一口氣列出所有過年習俗，供大家參考（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

過年是華人傳統文化中最重要的節日，習俗豐富多樣，家戶戶會進行一次徹底的大掃除，寓意著「除舊布新」，迎接新的一年。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授一口氣列出所有過年習俗，供大家參考。

農曆十二月廿四日 送神（國曆2025年1月23日）

[廣告]請繼續往下閱讀...

送神一般指的是送「灶神」，灶神又稱「司命真君」、「灶君」、「護宅天尊」，傳說是天上玉皇大帝派駐人間考察人世善惡的神官，年終時再將這一年來考察的結果向玉帝回報。

一般人常會準備一些甜膩的食物來祭拜灶神，希望灶神們能多言善事，少說壞處。傳統中此日祭拜灶神之後都會將湯圓粘於灶上，以祈灶神美言，以前鄉下還會在門上或水缸、倉庫等處粘上湯圓。

「送神」愈早愈好，「接神」愈晚愈好，因此，清早上香放炮祭神，並焚燒甲馬、壽金，以便諸神乘煙火早刻上天。習俗上，諸神神位平日不便輕易移動及清潔，因此在送神之後，趁著諸神昇天述職不在的期間，家家戶戶舉行大掃除，象徵掃除家中一切晦氣之意。但當年家中有喪者，不舉行送神。

農曆十二月二十九日 除夕（國曆2025年1月28日）

除夕通常是在農曆的十二月三十日，但有時臘月只有二十九天，則除夕便是十二月二十九日。除夕是闔家團聚的大日子，因為隔日便是過年，所以在除夕之前，必須將一切都準備妥當，除舊佈新，貼春聯、辭歲拜神明及公媽，在門口前，全家人不分男女老幼，都必須一一跨過火盆，過火盆是除舊佈新的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。當天晚上全家圍爐吃年夜飯，飯後發壓歲錢、守歲，隔天一大早到廟裡進頭香祈求好運等等，已經是成為中國人不變的傳統。

農曆正月初一日 新正（國曆2025年1月29日）

正月初一又叫「開正」、「新正」、「新春」等，從大年夜到初一凌晨，中國人一般有「守歲」的習慣，徹夜不眠，等到開正時刻一到，全家祭拜過神明之後，才能安心入睡。

除夕夜都會守夜到很晚才入睡，但新正這一天必須早起。早餐大家要吃曾在祖先面前供奉過的麵線，以祈求全家健康長壽。清晨祭神用鮮花素果，中午祭神則用牲醴及一碗春飯。春飯就是取其「年年有餘」的意思。

「走春」在初一走出家門是新年的起步，也象徵這一年命運的吉凶，所以有些人會敦請老師根據其生日與干支，算出最吉利的方向，跨出新年的第一步，遇到的第一間大廟寺，向該神明祈求會更靈驗，若又是廟門打開的第一柱「頭香」，那今年當然是好運亨通，無往不利。

農曆正月初二日 回娘家（國曆2025年1月30日）

正月初二是出嫁女兒回娘家的日子，據傳說，已嫁的女兒若是在正月初一就先回娘家，會使娘家變窮。回娘家對出嫁的女兒而言，是件十分令人開心的事，但是回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，稱為「伴手」或「等路」。娘家兄弟有子女的，也要贈送紅包。

農曆正月初三日 赤狗日（國曆2025年1月31日）

正月初三是民間所謂的「赤狗日」，赤狗指的是熛怒之神，一般都將這一天視為凶日，大家應少出門，容易招來這一年容易是非口角。在台灣民間俗諺中也有：「初一早、初二早、初三睡到飽」的講法。度過忙碌的初一初二兩天之後，大家到了初三都已經筋疲力盡，初三正是可以好好休息的一天。古時候傳說老鼠在此日娶親，所以在晚上都盡量早點上床睡覺，以免打擾了牠們的喜事，鄉下地方的家庭都還會在廚房地上撒些米粒供牠們食用，叫做「老鼠分錢」。

農曆正月初四日 接神（國曆2024年2月1日）

回返天庭向玉皇大帝上報人間善惡的灶君及諸神明，在正月四日返回人間，繼續監督人間的善惡疾苦。所以正月初四為「接神日」。接神的時候，必須在當天下午供奉牲醴與水果，歡迎祂們歸來。一般相信「送神早、接神遲」對自己有利。

若商家初四迎財神，除了準備豐盛的供品外，還必須準備魚頭、茨菇和芋艿等供品，取其諧音「餘頭」、「時至」、「運來」，作為發財的吉兆。金紙還要準備壽金、甲馬金，做為接神明的交通工具。

農曆正月初五日 開市、接財神（國曆2024年2月2日）

正月初五是五路財神的生日，一般商家都喜歡以這天作為年後開張的日子。許多老闆為求慎重，還會敦請大師為其造福，並帶領員工舉行開市儀式。供品要準備酒或甜茶3杯、三牲、甜品、發糕。香蕉、李子、梨子、鳳梨、柿子等五種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「旺」、「市」。

過年期間存在許多的禁忌，而這些禁忌到了初五之後便可以全部解除了，所以稱之為「破五」。神桌上的春飯與甜食等供品可以收起來了，當天也可倒垃圾、掃地。可藉著此時，用紙剪一個窮媳婦貼在垃圾袋上一併和垃圾丟掉，稱為「送窮」。從初一以來的熱鬧與遊興，到此應該告一段落，所以初五又稱為「隔開」。

延伸閱讀
李威捲精舍殺人命案！主嫌王薀生活豪奢　「只喝進口水」月開銷20萬
佛學作家王薀捲精舍殺人案！過往信眾現身說法　「神秘洗腦儀式」曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／彰化惡火困1家5口　2大2小命危1不治
快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分
蔡阿嘎尾牙「員工可自填禮物」　大失血噴百萬
「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB
快訊／高雄16F大樓清晨火警！　多人受困待援
恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝
今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

明天開始放年假！過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

愛莉莎莎賣內衣「9天業績3400萬」：實在不可思議

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

台中高美濕地淪「廢棄墳場」沒法治　原因曝光

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

快訊／05:31台南4.3「極淺層地震」　最大震度3級、9縣市有感

馬祖南竿航空站設備故障「3村內749戶受影響」原因待查

北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失：2店混套賣

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

明天開始放年假！過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

愛莉莎莎賣內衣「9天業績3400萬」：實在不可思議

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

台中高美濕地淪「廢棄墳場」沒法治　原因曝光

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

快訊／05:31台南4.3「極淺層地震」　最大震度3級、9縣市有感

馬祖南竿航空站設備故障「3村內749戶受影響」原因待查

北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失：2店混套賣

洛杉磯再爆野火！　新火場「2小時燒掉2／3個內湖」恐怖景象曝

快訊／彰化惡火困1家5口　2大2小命危1不治

《角頭》懷秋：很不喜歡自己 挫折陷低潮8年「是林俊傑救了我」

大谷翔平遊說加盟道奇 佐佐木朗希透露兩人互動

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／合歡山全白了　積雪3.5公分

援俄北韓軍人3個月近40%傷亡　知情官員曝：約1000人戰死

23歲挑戰大聯盟！佐佐木朗希首揭決定內幕：害怕再也投不了球

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

美71歲老婦參與國會暴動　自認有罪「拒絕川普赦免」

心跳停止5分鐘才救回！求北所讓林秉樞送醫遭拒　父嘆：人在他手上

生活熱門新聞

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

新北上班族買刮刮樂「ChatGPT選號」中百萬

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

銀行帳戶無法開通！他求助「專員」50萬飛了

檳榔西施將絕跡！　半數檳榔攤倒閉「230萬人失業」

送貨時飲料倒一地！他見「暖心一幕」大讚

被問「年終領多少」要怎麼答？過來人有解

北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失

快訊／05:31台南4.3「極淺層地震」　最大震度3級

愛莉莎莎賣內衣「9天業績3400萬」：實在不可思議

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

林珍羽不菸罹肺腺癌！醫示警8症狀快就醫

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭

兒遭發狂熊咬死　爸想要收屍也被殺

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

「一輩子不缺錢」星座Top 3

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

玩壞車窗卡死！父狂扁座椅　男童爆哭

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面