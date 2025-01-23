台中高美濕地淪「廢棄墳場」沒法治　原因曝光

記者葉國吏／綜合報導

台灣離岸風電，汰換的葉片變成令人頭痛的廢棄物，台中高美濕地旁儼然成為葉片墳場，而且時間已經超過10年，原因就是葉片的製作材料，沒有辦法回收。

ETtoday新聞雲專題【陸域風機迎10年汰換期 900支葉片恐成「垃圾電」只能破碎掩埋】報導指出，風力發電機建構原型是電風扇，組成的零件包括機艙、塔架和葉片傳統系統，這三項的原料都是金屬，退役後能熔回金屬再製使用。但是第四個主要零件「葉片」，其材料是玻璃纖維和部份碳纖維，在台灣，大都採用「破碎掩埋」方式處理。

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▲台中風力發電廠備用風機葉片放置台中港區內部。（圖／記者沈君帆攝）

事實上，汰換風機葉片對環境的衝擊，並不只是台灣面臨考驗。歐盟更打算從2024年開始，檢視葉片掩埋政策。歐美國家目前現行的處理方式，大多是破碎後掩埋，美國是直接將拆下來的葉片，全數掩埋在沙漠區，丹麥則將部份拆下來的葉片切割後，做成裝置藝術或是自行車棚。不管掩埋或做成裝置藝術，若廢棄風機葉片數量變多，都對環境帶來挑戰，而風機葉片之所以不能回收，還是跟「玻璃纖維」有關。

▲澎湖風力發電站的風機，是全台最老風機，2023年屆齡退役。（圖／ETtoday資料照）

能源局副局長李君禮則直接點出回收廢棄風機葉片的難處，「葉片沒辦法回收，應該是講，葉片沒有辦法用『有經濟規模』的方式回收，也就是說它可以回收，只是它很貴，很貴就沒有經濟效益。」他提到，「廢棄物的清運，目前我們是希望它能變成回收，成為一個有價值的東西，這個技術目前還在發展。」

▲陸域風機的葉片按機型不同，葉片大小也不一樣，以教學用的這支葉片來看，約30多公尺長。（圖／記者沈君帆攝）

根據《聯合報》報導，台中港務公司土地多處可見廢棄風機葉片，對此台電坦承是先前颱風災損時散落，日前與台中港務分公司辦理現勘，將協商後續清理方式。不過追問是何時的颱風？卻是在2015年的蘇迪勒颱風，也就是說這些葉片已經躺了10年。