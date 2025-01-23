早上別洗澡！農曆新年「8大禁忌」　犯了破財破運一整年

▲大年初一早上洗澡洗頭，可能會把來年的財運通通沖走。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

「農曆新年」大家都希望順順利利、紅紅火火，但你知道嗎，有些小禁忌如果不小心犯了，可能會影響到整年運勢！《Skyscanner》提醒大家「8大過年禁忌」，千萬不要踩雷，否則小心衰一整年！

1. 不動刀剪針線



[廣告]請繼續往下閱讀...

傳統習俗告訴我們，刀剪屬於利器，若在大年初一使用，來年可能會容易受傷，甚至有「剪斷財路」的說法。想要平安順利，這一天還是乖乖放下剪刀吧！

2. 避免打破東西



打破東西可不僅僅是破壞物品，還可能意味著破財！記得提前把家裡的易碎物品收起來，也要叮囑小朋友小心點。如果不小心打破了東西，別忘了立刻說「歲歲平安」，祈求平安順遂！

3. 不能早上洗澡洗頭



這個禁忌很多人可能犯過！大年初一早上，千萬別洗澡洗頭，因為這樣會把來年的財運通通沖走。除夕夜的清潔儀式，其實就是為了去除霉運，讓新的一年順風順水。

4. 不掃地、不倒垃圾



過年期間，掃地被認為是把財運掃出門，倒垃圾更是大忌！但這並不意味著整年不打掃，只要把垃圾掃向室內，金銀財寶自然會源源不斷進家門。

5. 避免看醫生、吃藥



很多人都知道，過年期間最好避免吃藥，否則來年可能會「藥罐子」跟著你走。新的一年，健康才是最重要的，保持身體健康，才有活力迎接好運！

6. 紅包送禮一定要雙數



好事成雙，紅包也要是雙數才吉利！880元、2000元這些雙數金額才符合傳統的「雙喜臨門」吉祥寓意，送禮也盡量選擇雙數，例如鳳梨酥最好是12顆，讓好運連連！

7. 別說不吉利的話

過年期間要多說好話，少說不吉利的語言，否則來年可能會招來壞運和口舌是非。像是「死」、「鬼」等詞語，過年最好都避免，讓自己說得都是福氣與好運！

8. 欠錢不欠過年



這一點大家都知道，過年前最好把欠款都結清，否則新的一年可能會跟著「欠錢」過。被人欠錢也不宜主動討回，避免為自己帶來霉運！