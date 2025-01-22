台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：初步調查是自然劣化導致

▲台馬2號海纜今天凌晨斷裂，數發部解釋原因。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台馬2號海纜22日凌晨中斷，引起全國震驚，數發部為此緊急召開記者會，經過初步了解，台馬2號、台馬3號都是自然劣化，如果海象允許，預估2月能夠修復完成。

由於我國對外通訊相當仰賴海底電纜，連接南竿到桃園觀音的「台馬3號」海纜1月15日發生障礙，連接東引到新北淡水的「台馬2號」則是1月22日發生障礙。

數發部部長黃彥男表示，22日凌晨5點左右全面斷訊，經過通報後，已啟用微波備援。黃彥男說，若是海象允許，最快2月能夠完成修復。

數發部次長闕河鳴提到，根據海巡署雷達、相關情資來看，研判台馬2號是因為芯線老化，疑似處於斷纜狀態。而台馬3號日前也已經通報，出現全斷障礙。

▲台馬2號海纜今天凌晨斷裂，數發部解釋原因。（資料照／記者屠惠剛攝）



闕河鳴提到，海纜的自然劣化，通常是一芯一芯逐漸斷裂，這方面中華電信有使用系統做監測、檢查。冬季因為海流的關係，較容易發生自然劣化的情況，這部分也有安排船隻排程、盡速修復電纜，不過若是被漁船勾斷，修復時間通常會比較久。

今年度國內已發生4次海纜故障事件，闕河鳴說，與過去2年的3次相比，今年的次數確實較多。若以自然衰減的角度來看，變化則不大，但漁船、貨輪勾斷電纜的情況，近年確實比較頻繁。

鑒於台馬海纜近年多次發生障礙，數發部已於113年報請行政院核定，將台馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）之重要資產。除了督導CI設置者依所面臨的全災害風險與威脅，滾動式擬定及落實安全防護計畫外，還會依照「備援再備援」的模式，促請電信事業強化離島通訊網路韌性，提供多元異質之通訊備援、應變機制。

此外，數發部還透過「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」，2024年補助中華電信擴充微波容量至12.6Gbps，作為海纜的主要備援，並且補助中華電信，建置「台馬4號」海纜，透過新設海纜的方式，增加通訊錄由、分散風險，預計2026年6月完工，提高台馬整體網路可靠度及服務品質。