　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：初步調查是自然劣化導致

▲數發部長黃彥男上任100天，對外說明自520上任後的相關政策施政進度與成果。（圖／數位發展部提供）

▲台馬2號海纜今天凌晨斷裂，數發部解釋原因。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台馬2號海纜22日凌晨中斷，引起全國震驚，數發部為此緊急召開記者會，經過初步了解，台馬2號、台馬3號都是自然劣化，如果海象允許，預估2月能夠修復完成。

由於我國對外通訊相當仰賴海底電纜，連接南竿到桃園觀音的「台馬3號」海纜1月15日發生障礙，連接東引到新北淡水的「台馬2號」則是1月22日發生障礙。

數發部部長黃彥男表示，22日凌晨5點左右全面斷訊，經過通報後，已啟用微波備援。黃彥男說，若是海象允許，最快2月能夠完成修復。

數發部次長闕河鳴提到，根據海巡署雷達、相關情資來看，研判台馬2號是因為芯線老化，疑似處於斷纜狀態。而台馬3號日前也已經通報，出現全斷障礙。

▲▼數發部黃彥男 NCC主委陳耀祥 中華電信董事長郭水義 交通委員會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台馬2號海纜今天凌晨斷裂，數發部解釋原因。（資料照／記者屠惠剛攝）

闕河鳴提到，海纜的自然劣化，通常是一芯一芯逐漸斷裂，這方面中華電信有使用系統做監測、檢查。冬季因為海流的關係，較容易發生自然劣化的情況，這部分也有安排船隻排程、盡速修復電纜，不過若是被漁船勾斷，修復時間通常會比較久。

今年度國內已發生4次海纜故障事件，闕河鳴說，與過去2年的3次相比，今年的次數確實較多。若以自然衰減的角度來看，變化則不大，但漁船、貨輪勾斷電纜的情況，近年確實比較頻繁。

鑒於台馬海纜近年多次發生障礙，數發部已於113年報請行政院核定，將台馬海纜列入關鍵基礎設施（CI）之重要資產。除了督導CI設置者依所面臨的全災害風險與威脅，滾動式擬定及落實安全防護計畫外，還會依照「備援再備援」的模式，促請電信事業強化離島通訊網路韌性，提供多元異質之通訊備援、應變機制。

此外，數發部還透過「普及偏鄉寬頻接取環境計畫」，2024年補助中華電信擴充微波容量至12.6Gbps，作為海纜的主要備援，並且補助中華電信，建置「台馬4號」海纜，透過新設海纜的方式，增加通訊錄由、分散風險，預計2026年6月完工，提高台馬整體網路可靠度及服務品質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎
柯文哲探視父近半小時　面色凝重離開新竹台大
緯來耳機妹爆紅！突被拉進直播網戀愛了　本人IG曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防範森林火災　森火止步、森活延續蛇年春光滿山

桃園市議員林政賢、段樹文　接任市議會國民黨及無黨聯盟總召

敏盛醫療體系50週年旺年會　楊敏盛：全力為鄉親健康打拚

台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：初步調查是自然劣化導致

台中數位局攜手東海大學　「AI超人」飛進環山部落教原童操作機器人

新北囊括11金推獎！獲獎數6都最多　5農會攜侯友宜共享榮耀

新北市公托達126家　侯友宜：持續提升托育環境

強化災害應變！基隆消防局春安演習　展現高科技救災能力

做好家具固定刻不容緩　基隆消防局籲強化防震措施

基隆七堵慶濟宮神明安座　副市長邱佩琳參拜祈求市民平安

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

#台南 17人橋下圍帆布聚賭！ 警扮釣客破 #極簡風 賭場

IU向IVE鞠躬道歉！ 「2024犯的最大的錯」

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

防範森林火災　森火止步、森活延續蛇年春光滿山

桃園市議員林政賢、段樹文　接任市議會國民黨及無黨聯盟總召

敏盛醫療體系50週年旺年會　楊敏盛：全力為鄉親健康打拚

台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：初步調查是自然劣化導致

台中數位局攜手東海大學　「AI超人」飛進環山部落教原童操作機器人

新北囊括11金推獎！獲獎數6都最多　5農會攜侯友宜共享榮耀

新北市公托達126家　侯友宜：持續提升托育環境

強化災害應變！基隆消防局春安演習　展現高科技救災能力

做好家具固定刻不容緩　基隆消防局籲強化防震措施

基隆七堵慶濟宮神明安座　副市長邱佩琳參拜祈求市民平安

緬因貓「被忘在機艙」變太平洋飛貓　24小時紐澳來回飛3趟嚇壞主人

北市府抽查一番賞！萬年大樓、北車地下街12店有缺失：2店混套賣

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨下場參戰「不要當家不管事」

死忠鐵粉飛到日本應援　領航猿仍飲恨苦吞東超2連敗

長野車站前隨機刺人1死2傷！上班族男等公車被刺死　兇手仍在逃

外媒曝《GTA 6》定價有望飆到100美元...改變3A大作定價生態

劉家愷、吳睿勝卸下戰袍　轉任味全龍教練團

閱之海筆記／從清純女優到赤裸狂花：島田陽子的性暴走！

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

地方熱門新聞

台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：自然劣化

森火止步、森活延續蛇年春光滿山

「AI超人」飛進環山部落教原童操作機器人

桃園市議會國民黨及無黨聯盟總召　交接

敏盛醫療體系50週年旺年會　為鄉親健康打拚

新北囊括11金推獎　5農會攜侯友宜共享榮耀

新北市公托達126家　侯友宜：提升托育環境

基隆消防局春安演習　展現高科技救災能力

石門附幼線上故事桌　把學習區搬回家遊戲親子樂

東山觀音佛祖回娘家南消東山分隊宣導防災

基隆七堵慶濟宮神明安座　邱佩琳祈求市民平安

新竹春節燈會超精彩！

關門逃生有保障南消六大隊宣導民宅安裝住警器

家具固定刻不容緩　基隆消防局籲強化防震措施

更多熱門

相關新聞

蓄意破壞海纜絕非杞人憂天　政府應建立防護預警系統

蓄意破壞海纜絕非杞人憂天　政府應建立防護預警系統

2025年1月3日上午，我國連接美、日之國際海纜「橫太平洋快速海纜」(TPE)，在台灣基隆野柳東北方向、距離淡水約68.17公里（約39海里）的海域，疑似遭懸掛喀麥隆旗幟、搭載大陸籍船員之「順興39號」貨輪勾損。

台馬海纜全斷　數發部緊急記者會「啟動備援、2月底前修復」

台馬海纜全斷　數發部緊急記者會「啟動備援、2月底前修復」

數發部預算遭砍4成　黃彥男：就像跟詐騙集團舉手投降

數發部預算遭砍4成　黃彥男：就像跟詐騙集團舉手投降

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

3層面點預算遭砍影響　數發部：無法上網買車票、無法查公車幾點到

3層面點預算遭砍影響　數發部：無法上網買車票、無法查公車幾點到

關鍵字：

台馬海纜數發部黃彥男

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

玩壞車窗卡死！父狂扁座椅　男童爆哭

林珍羽不菸罹肺腺癌！醫示警8症狀快就醫

緯來耳機妹爆紅！本人IG曝光

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

即／日本長野車站3人遭砍1命危　兇手持刀跑了

吳淡如收「詐騙電郵揭新手法」　曬1圖驚呼：做得很像！

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

新北上班族買刮刮樂「ChatGPT選號」中百萬

范瑋琪、陳建州「一家四口得A流」　曬病床照曝無奈

高虹安案二審裁定停審　高檢署抗告被駁回

快訊／「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦

五堅情爆有新團員...身份曝光

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面