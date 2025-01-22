屏南區農漁會反賄選座談　破解賄選手法…檢舉獎金最高200萬

▲屏東地檢署反賄選公共論壇座談會 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著114年全國基層農漁會選任人員改選及總幹事遴選工作日接近，屏東地檢署繼前於東港區漁會及高樹鄉農會辦理屏中區及屏北區反賄選公共論壇座談會後，21日在枋山休閒農場辦理屏南區反賄選公共論壇座談會，全力查緝賄選。

陳盈錦檢察長及蔡佰達主任檢察官與枋寮分局林俊雄分局長及偵查隊陳賜明隊長都參與論壇，希望形成檢警調全力反賄及查賄之堅強網絡，進而形成全民共識，建構全方位監視網絡，以達全民勇於檢舉賄選的目的。

這場座談會，選在屏東地檢署董信安榮譽觀護人所經營的枋山休閒農場辦理，讓與會的屏南區農漁會代表在充滿芬多精的農場裡，建立這次農漁會選舉之反賄選意識；會中除播放反賄選宣導影片外，另由鄭博介觀護人兼組長針對賄選犯行及檢舉之方法與技巧等實施宣導與講解。

陳檢察長、蔡主任檢察官及林分局長也針對近期查獲之農漁會賄選案例進行解析，希望大家都能引以為戒，堅定反賄選意志，勇於檢舉賄選情事，這次選舉最高檢舉獎金200萬元，最低也有50萬元，祝福與會的人員都能檢舉賄選拿獎金，博取蛇年好彩頭、行大運。

另為提供民眾及候選人正確的反賄選觀念，共同創造乾淨選舉環境，屏東地檢署已建置反賄選宣導網頁，內容包括檢舉獎金及檢舉法規資料庫等，期使民眾瞭解反賄選相關法規及措施，達到「反賄選，全民逗陣來」的效果。

陳檢察長表示愈接近選舉日，不法候選人的買票意圖就愈蠢蠢欲動，希望民眾在接受這麼多的反賄選資訊後，能看清楚賄選手法，勇於檢舉賄選。

由於春節即將到來，金蛇年的9連假期間也要特別當心詐騙集團伺機而動，檢察長特別呼籲大家防詐騙的關鍵在於隨時保持警惕，不貪心、不輕信，必要時主動向專業單位或撥打反詐騙專線165求證，平安快樂過春節。