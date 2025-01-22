蛋殼丟廚餘還是垃圾？環保局曝正解：很多人都搞錯

▲蛋殼要丟垃圾？還是廚餘？其實各縣市做法不同。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

雞蛋殼要丟一般垃圾還是廚餘？這讓不少人困惑。彰化縣去年7月強化垃圾分類檢查，發現不少民眾都把蛋殼當廚餘，不過各縣市做法其實也不同，全台目前有9縣市可以回收蛋殼，其餘只能丟一搬垃圾。

去年7月起彰化縣強化垃圾分類和檢查，也出現民眾對廚餘的認知不同引發爭吵，有人認為蛋殼應該像咖啡渣當廚餘，清潔隊則說是垃圾。彰化縣環保局曾指出，彙整民眾反應的項目中，特別容易混淆的物品，包含蛋殼、吸管、髒污塑膠袋與髒污保麗龍等，因需耗費更多資源再利用，不符合效益，請民眾丟一般垃圾

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目前全台有9個縣市能回收蛋殼，包括基隆、台北、新北、桃園、高雄、宜蘭、苗栗、雲林、澎湖，其他縣市要丟垃圾。桃園市環保局也曾發文，「蛋殼『是可回收廚餘』，包含雞、鴨、皮蛋殼等。」新北市環保局也說，蛋不論哪個部分都很珍貴，殼要分類在廚餘，不要丟一搬垃圾。

對此，環保局說，蛋殼處理方式依當地清潔隊規定，如彰化溪湖已達成共識可丟垃圾，早餐店等當聲廚處理，無論所在縣市如何分類，民眾丟廚餘要依循正確規定，丟廚餘也要瀝乾水分，避免混垃圾，違者罰1200至6000元罰款。

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