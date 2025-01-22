誆每月8萬包養！16歲少女被睡4次誘拍性愛片...遭嫌「不值8萬」

▲少女被高雄噁男誆騙包養，事後不給錢還搞消失，憤而報警。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

高雄一名姚姓男子透過交友軟體結識一名16歲少女，竟動歪腦筋，得知對方家中貧困後，提議每月8萬包養少女，然而，姚男發生4次性行為後，姚男還傳訊嫌棄「妳要有8萬的價值」，邀少女合拍性愛影片，但事後姚男不給錢搞消失，少女發現受騙上後隨即報警。對此，姚男最終依違反《兒少法》判2年4月。可上訴。

根據判決書指出，姚男2022年透過交友軟體結識少女，聊天後得知少女家中較為貧困，想幫家人買冷氣但錢不夠，姚男則提議以每月8萬包養，少女見包養金額心動答應，而姚男也要求少女先傳幾張裸露照片讓他驗貨。

姚男驗貨後相當滿意，接著傳訊息給少女「無套內射可以嗎」、「配合我，我多給妳2萬」等，2人討論後隔天就赴摩鐵發生性行為，後續姚男又帶少女開房2次，卻遲遲未給錢，甚至還嫌棄「我覺得妳以後很難配合」、「妳要有8萬的價值」。為此，少女為了展現能力，還在姚男的誘導下，於第4次性行為時拍性愛影片。

不過，姚男事後賴帳、避而不見，少女才驚覺上當受騙隨即報警。對此，高雄地方法院審理時，姚男坦承犯行，並拿錢與少女達成和解。

法官認為，姚男以金錢引誘少女性交、拍性愛片，使少女身心健康與人格發展均有不良影響，忽視法律保護未成年人身心健全發展，最終依以詐術使少年為有對價之性交行為等罪，判姚男徒刑2年4月。全案可上訴。

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