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普習視訊通話95分鐘「談及台灣」　普丁：堅定支持一中原則

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 普丁先前與習近平會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任總統川普20日宣誓就職，中國國家主席習近平隔天隨即與俄羅斯總統普丁視訊通話，聚焦討論如何與川普建立關係、俄烏戰爭前景，兩人提議進一步加深俄中戰略夥伴關係，普丁也對台灣問題向中國表達堅定支持。

《路透》報導，習近平與普丁21日視訊會談95分鐘，習近平在北京人民大會堂，普丁則是在莫斯科郊外的諾沃奧加廖沃官邸發言，互稱為「親愛的朋友」。習近平向普丁提及他日前與川普通話內容，包括TikTok、貿易及台灣問題。而克里姆林宮表示，俄中領袖願意在互利、相互尊重的基礎上與美國新政府合作，前提是川普政府表現出相同意願。

普丁也重申對烏克蘭立場，強調希望實現長期和平，而非短暫停火，但任何和平協議都須考量俄羅斯利益。習近平則呼籲透過談判結束戰爭，並批評美國向基輔提供武器。而川普就職後曾表態，普丁應為結束戰爭做出妥協，因為這場衝突正削弱俄羅斯。

台灣問題也是習普討論重點之一，克宮說明，普丁在電話中「重申對一中原則的堅定支持」。習近平此前在新年談話中強調，兩岸統一是誰也不能阻擋的歷史大勢，而台灣政府拒絕北京主張，稱僅有台灣人民可決定自身未來，呼籲北京尊重台灣民意。

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