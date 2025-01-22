　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

詐騙猖獗！　4種人今年最好別投資

宜蘭縣警察局去年受理的詐騙案有3819件，金額17億3773萬多元。（圖／警方提供）

▲宜蘭縣警察局去年受理的詐騙案有3819件，金額17億3773萬多元。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近幾年來國際詐騙集團猖獗，也因為科技的發達，日新月異，詐騙的工具、手法也一直推陳出新，甚至利用最新AI變成親朋好友的聲音或人臉，造成詐騙的金額每年屢創新高。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提醒，以下4種生肖的人在今年特別容易因受到投資詐騙而破財，務必要謹慎再謹慎。

2025年最容易被詐騙的生肖前四名

[廣告]請繼續往下閱讀...

１、雞

財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆3月、8月及11月份要好好把握；但【白虎】入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆5月、6月、9月及10月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

２、羊

今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。【天狗】入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆3月、7月及12月份。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

3、蛇

【太歲】入宮，以農曆正月、2月、5月及9月為甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！

4、豬

今年犯【歲破】【大耗】，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步為營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年！

現在詐騙手法歸類有1.Line訊息詐騙，2.ATM解除分期付款詐騙，3.假交友（援交）詐騙，4.網路購物詐騙，5.假警察、假檢察官、假稅務局等公務機關詐騙，已經不再是一通電話中獎或退稅詐騙，甚至有同事或朋友假藉投資名義，而行詐騙之實。世上沒有那麼多的暴利掉下來，要自己心念不貪，小心求證，以免一時失察，遭受詐騙。

延伸閱讀
兒子誤扔「秘密破棉被」　老翁驚從病床上彈起來
取貨花3小時！從新竹開到宜蘭全為「這包裹」　5萬人笑瘋：很值得
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄
兒子誤扔破棉被！陸翁一聽驚喊「啊~」　直接從病床上彈起
川普要求俄烏停戰「怒嗆普丁」：俄羅斯恐遇大麻煩
「他有用我！」　女急問醫：會懷孕嗎
林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」求助
紫南宮借4億回收7億「單筆達320萬」　主委笑答郭台銘還金價
檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸
吳婉君、趙駿亞洩愛足跡！　半年前「駁當第三者」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詐騙猖獗！　4種人今年最好別投資

檳榔西施要失業了！　半數檳榔攤倒閉「230萬人丟飯碗」

連3天恐跌破5℃　過年挑戰首波寒流

紫南宮借4億回收7億「單筆達320萬」　主委笑答郭台銘還金價

地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

取貨打錯1個字！　他「開車3小時」笑喊：太太太值得

超強冷氣團過年凍全台　影響時間拉長

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

前主播職場咆嘯、言語霸凌　下屬身心受創離職率飆高

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

詐騙猖獗！　4種人今年最好別投資

檳榔西施要失業了！　半數檳榔攤倒閉「230萬人丟飯碗」

連3天恐跌破5℃　過年挑戰首波寒流

紫南宮借4億回收7億「單筆達320萬」　主委笑答郭台銘還金價

地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

取貨打錯1個字！　他「開車3小時」笑喊：太太太值得

超強冷氣團過年凍全台　影響時間拉長

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

前主播職場咆嘯、言語霸凌　下屬身心受創離職率飆高

空拍機畫面曝光！　新莊豪宅建案大火「整棟燒成火把」

中國慘了！川普研擬「課徵10%關稅」：從2月起實施

快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄

體育署預算遭砍！高志綱捍衛運動員「值得國家支持」　網讚聲一片

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

川普上任民調僅47％　低於歷任總統

「Skoda旗艦房車推新油電」不吃油可跑120公里！台灣今年先上汽油款

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

小孟老師／1月22日星座運勢　天蠍今天輕鬆賺

詐騙猖獗！　4種人今年最好別投資

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

生活熱門新聞

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

快訊／03:42嘉義阿里山規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

嘉南6.4強震兩周前他就示警　專家解釋「地震光」

詐團用LINE玩新招「誘開啟1功能」銀行存款被盜光

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

強震護理師「神速護嬰」畫面曝光　網友讚爆

周五連3天雨區最大　小年夜起全台降溫探8度

外國妹愛上台北最大原因！　4理由完勝首爾

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

年薪300萬不動產銷售　遭嬌妻戴綠帽

快訊／03:42嘉義阿里山規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

IDF教官突進油門　女士官長吸入慘死

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

屎拉不出來！他一用力「量不到脈搏了」

超有骨氣永不妥協三大星座！

《單身地獄4》李時安吃官司！

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面