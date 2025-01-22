檳榔西施要失業了！　半數檳榔攤倒閉「230萬人丟飯碗」

圖、文／CTWANT

台灣檳榔文化歷史悠久，早在4、5000年前的新石器時代便有先民嚼食，檳榔每年更創造百億元的經濟價值，但研究證明嚼食檳榔會造成口腔疾病，衛福部於2024年底預告將列管檳榔，要求業者合法申請，嚼食場所也有嚴格限制，突如其來的消息讓公會大力反彈，擔憂恐衝擊全台230萬元相關人員生計，希望建立溝通管道，盼與政府取得共識。

▲檳榔種植面積僅次於稻米，位居全台第二面積最高達到5萬6596公頃。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，檳榔種植地點遍布全台，種植面積僅次於稻米居全國第二，以南投、屏東、嘉義為主要產地，1999年種植面積達到最高峰5萬6596公頃，產量高達17萬3907公噸，如今每年創造上百億元經濟價值，但其對口腔健康的危害也是不爭事實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）2003 年確定檳榔果實屬第一級致癌物，誘發口腔癌的危險因子，全台每年有8000人罹此癌，其中男性因口腔癌死亡的比率更是高居第四，因而在2024年12月18日預告《檳榔健康危害防制法》草案，預計將檳榔正式納管。

《檳榔防制法》規定嚴格，要求販售業者須向在地縣市政府申請營業登記，待核准後才可合法販售，且須比照菸品在包裝上標示警語及警示圖文，並得禁止未成年人和孕婦嚼食檳榔，嚼食地點也有禁止，學校、醫事機構、圖書館等社會教育機構，和公車、捷運等大眾運輸工具將來都禁止食用，業者還需配合政府進行檳榔抽驗，通過農藥殘留、重金屬等標準才得以販售。

▲桃園市檳榔聯合職業公會理事長李密代表業者發聲，點出產業現狀盼與政府取得共識。

桃園市檳榔聯合職業公會理事長李密表示，若草案通過後會有一半以上檳榔攤面臨歇業危機，透露全台檳榔攤大半開設地點多為鐵皮屋或是住家，因不屬於商業用地，在申請營業登記上恐面臨阻礙。

「檳榔產業已經沒落了，這個法案更是沉重打擊。」李密說，檳榔銷量與過去對比逐漸走下坡，已經是夕陽產業，面對草案突來的頒布對業者及整個產業鏈來說，是非常大的衝擊，認為若專法上路後，業者恐因無力配合而面臨生計上的危機。

李密也強調，檳榔販售或從業人員的大多是在社會上相對弱勢的族群，例如單親或是隔代教養的家庭，抑或是在求職上容易碰壁的更生人，會選擇門檻相對低的檳榔產業，只為了謀一份溫飽，倘若大量檳榔攤倒閉，恐導致這些「艱苦人」失去本就稀有的工作機會。

「說轉職何其容易，但大部分都沒有能力。」李密無奈透露，隨著嚼食人口的減少，檳榔業者的平均收入約3、4萬元，只夠滿足三餐溫飽，無法再存更多錢，在資源和選擇不多的情況下，儘管業者有心想轉職也面臨重重阻礙，面對草案推動猶如晴天霹靂，全台恐有230萬人遭受嚴重衝擊。

▲檳榔產業瀕臨夕陽化，生意下滑又面對突來草案頒布，讓業者不知該何去何從。

除了販售業者遭受衝擊，檳榔農也連帶受到影響，雖政府有輔導農民廢園轉作油茶生產苦茶油或是果樹，來縮減檳榔種植面積，不過成效卻相當有限，無論是果樹樹苗價格及管理人力成本，都比檳榔樹高上不少，希望政府能匯集農民意見，調整輔導措施來提高農民轉作意願。

李密表示，草案預告後，大量業者和農民在公民政策網路參與平台上留下數千則留言，字字句句都是從業人員希望保住飯碗的卑微心聲，全台十大工會、五大產區及檳榔農民皆有派出代表與政府持續協商，除了寄出陳情信外也將於2月10日上街遊行，表達意見捍衛自身權益，期盼能與政府在60天預告期內達到良性溝通，傾聽業者心聲並取得共識。

衛福部去年預告「檳榔健康危害防制法」草案，並邀請相關團體召開溝通會議，於1月21日會議中取得共識，承諾草案不會在2月17日送出衛福部，預告期過後仍會持續蒐集各方意見進行調整。

草案中檳榔業者需向地方政府申請營業登錄之部分暫緩實行，並以輔導為優先會同農業部、經濟部、勞動部等相關部會，研擬相關輔導規定及配套措施，業者也承諾配合不販售檳榔給未成年、孕婦族群，並共同推動摳腔黏膜篩檢，將檳榔的危害降至最低，而2月10日預計在立法院前的陳情活動決定暫緩執行。

延伸閱讀

▸ 檳榔西施要消失1／專法嚴害檳榔攤恐絕跡 「辣妹」轉職難喊：不想失業

▸ 師傅難過年1／號稱營收13.5億元 電梯大廠獎金狂拖還要扣年終員工喊苦

▸ 原始連結