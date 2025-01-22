檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

圖、文／CTWANT

檳榔西施多年來是台灣特有行業，總能第一時間抓住外國遊客目光，有「台灣芭比」之稱，國際媒體CNN和BBC更曾拍攝專題，記錄下這些年輕女性打拚的過程，但這專屬台灣風景恐將消失。衛福部近日預告《檳榔健康危害防制法》草案，預計列管檳榔並設下層層關卡，將來如要販售恐難上加難，全台一半以上檳榔攤將倒閉，西施更面臨失業危機，希望能有配套方案，給她們留下生存空間。

▲衛福部日前祭出《檳榔健康危害防制法》草案，大半檳榔攤恐倒閉，西施面臨失業危機。（圖／CTWANT提供，下同）

17日下午，記者造訪桃園知名檳榔攤，23歲的西施奈奈身著三點式洋裝，臉蛋在妝容點下更顯精緻，一見到貨車停下便立刻上前招呼，憑著業內的術語了解客戶需求，熟練的「水果」或飲料交給客人，腳踩高跟鞋的窈窕身影更讓路過民眾的眼光都難以移開。

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奈奈出身隔代教養家庭，由阿嬤一手帶大，清貧家境和逐漸衰老的祖母讓她年紀輕輕就擔下經濟重擔，16歲便輟學外出工作，並將賺到的錢用來貼補家用、照顧老人。

▲檳榔專法若正式上線，業者需向政府申請商業登記並配合抽驗檳榔、添加物才得以繼續營業。

「我們沒有學歷、沒有技術，除了做這個還能做什麼？」奈奈說，檳榔西施只需把自己打扮得「妖嬌美麗」，擔任活招牌吸引顧客目光，每賣出一包還有額外獎金抽成，每個月收入在3萬5000元到4萬5000元間。

奈奈提到，因工作性質緣故，往往得穿著清涼，不免會遇上客人調侃騷擾甚至毛手毛腳，還曾有顧客直接當她的面手淫，身為西施只能將這些委屈嚥下，因這份收入不高但能兼顧家庭，是許多弱勢女性、單親媽媽或「沒選擇」女性的避風港。

「資深西施」賴阿姨便靠著檳榔攤養大3個孩子，因丈夫收入難以支撐家計，賴阿姨想外出工作，卻因家有幼兒而難以脫身，年輕時看見朋友做檳榔業薪資穩定，發現時間自由又可以帶小孩並省下保母費，於是自己頂下一個檳榔攤，在路邊經營將近半甲子。

賴阿姨說，早年檳榔風氣興盛，全盛時期每月業績約7、8萬元，如今檳榔人口只剩過去的不到三成，最慘時一個月收入僅3萬元，她原想靠著賣檳榔積攢自己的退休金，卻連這份餬口收入都可能消失。

「我們真的很不想沒工作。」想到岌岌可危的將來，賴阿姨淚如雨下，表示如今兒女長大、各自成家，她不願成為孩子們的拖累，想靠著自己的雙手「一路做到老」，如今卻面臨專法上線，想到失業危機便夜不成眠。

▲賴阿姨奉獻大半青春，靠著檳榔產業拉拔3個孩子長大，一想到即將失業便夜不成眠。

「我們都這麼老了，唯一的飯碗還要被政府收走。」賴阿姨透露，檳榔業並非外界想像中的一本萬利，她曾因年紀大而被客人欺負，以問路或各種理由將她騙出前台，趁機搶走錢財或商品，如今年紀漸長、難以轉職，倘若檳榔攤被迫關閉，其生活則將雪上加霜。

據了解，衛福部於 12 月 18 日預告《檳榔健康危害防制法》草案預計正式將檳榔列管，要求業者需登錄核准並配合抽驗，確認檳榔、荖葉及添加物是否符合農藥殘留、重金屬等標準，並要求業者需項向在地縣市政府申請營業登記才得以販售，但檳榔攤多半是街邊角落的鐵皮屋，根本無法合法申請，專法上路恐將導致一半以上檳榔攤倒閉。

桃園市檳榔聯合職業公會理事長李密表示，全台十大工會、五大產區及檳榔農民皆有派出代表與政府持續協商，除了寄出陳情信外也將於2月10日上街遊行，表達意見捍衛自身權益，期盼能與政府在60天預告期內達到良性溝通，傾聽業者心聲並取得共識，為業者和西施們留下一條生路。

衛福部去年預告「檳榔健康危害防制法」草案，並邀請相關團體召開溝通會議，於1月21日會議中取得共識，承諾草案不會在2月17日送出衛福部，預告期過後仍會持續蒐集各方意見進行調整。

草案中檳榔業者需向地方政府申請營業登錄之部分暫緩實行，並以輔導為優先會同農業部、經濟部、勞動部等相關部會，研擬相關輔導規定及配套措施，業者也承諾配合不販售檳榔給未成年、孕婦族群，並共同推動摳腔黏膜篩檢，將檳榔的危害降至最低，而2月10日預計在立法院前的陳情活動決定暫緩執行。

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