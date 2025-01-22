前主播職場咆嘯、言語霸凌　下屬身心受創離職率飆高

▲中視新聞部副總經理彭愛佳去年被爆長期高聲咆哮、飆罵下屬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年產業界霸凌事件頻傳，現文策院文化科技處長李懷瑾也傳出有下屬因受不了他刻意針對而自請資遣，更被爆出有諸多主管濫權、消核浮濫、管理不當等事宜。

同樣遭爆有下屬因為受不了被霸凌而離職的還有中視新聞部副總經理彭愛佳，她被爆長期高聲咆哮、飆罵下屬，行徑囂張且跋扈，包括「混蛋」「白痴」「去死」等粗口經常掛在嘴邊，據聞每到「中視晚間新聞」的現場直播，就能聽到彭愛佳持續大聲粗口，導致她上任以來很多人都受不了，離職率飆高，更有一位離65歲不到一年的主管，明明可以等到屆齡退休，但不願與彭愛佳共事而提前去職，也有人去看了身心科醫師。

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▲NewJeans去年底控訴遭到經紀公司霸凌自行解約。

南韓人氣女團NewJeans在去年底控訴遭到經紀公司霸凌，成員Hanni指出，「我們面臨的不只是對團員和員工的苛薄對待，還有無數次的攻防與矛盾，多方面的蓄意錯誤溝通與操縱。」要求公司在14天內改善多次的違約行為，但期限到後經紀公司仍無任何實質作為，去年11月宣告正式解約。外界也解讀，這顯示年輕的南韓偶像團體開始拒絕職場的不公平對待，勇於衝撞現有的體制。

▲馬力歐剛入行拍戲時，班表都要以男女主角為優先。

馬力歐曾回憶自己入行的菜鳥時期，也有遭遇欺負的經驗，直言「每一個行業都有黑暗面」，還是新人演員時期，排班的班表一定是優先配合男主角、女主角，甚至指出「讓你多等一下無所謂，反正你菜」，馬力歐分享，如今經過了很多年，終於熬到了比較舒服的階段。

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