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文策院「台灣VR推手」爆霸凌！　涉逼退員工

文策院文化科技處長李懷瑾被離職員工指控涉入職場霸凌、權力濫用與公私不分，並有頻繁遲到早退及疑似濫用公款等問題。

▲文策院文化科技處長李懷瑾被離職員工指控涉入職場霸凌、權力濫用與公私不分，並有頻繁遲到早退及疑似濫用公款等問題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

文策院爆出職場霸凌疑雲！院內曾被稱作「台灣VR產業重要推手」的文化科技處長李懷瑾，遭到離職員工痛訴她涉入權力濫用與公私不分。該名離職員工更揭露李懷瑾頻繁遲到早退、疑似濫用公款，更指內部申訴機制失靈；為此該名離職員工四處奔波，找上勞工局、法界、學界及媒體，備好種種證據，積極質疑李懷瑾與她身後的文策院。

本刊近日收到文化內容策進院（文策院）的離職員工指控，文化科技處長李懷瑾涉入職場霸凌與業務公私不分等多項爭議。根據該名離職員工形容，李懷瑾的管理風格備受質疑，被批濫權，以及忽視員工的貢獻。

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日前文策院才爆員工賣黃牛票醜聞，但當事人反駁並無不法。（翻攝自三立新聞網）

▲日前文策院才爆員工賣黃牛票醜聞，但當事人反駁並無不法。

主觀貶低　給員工負評

該名離職的員工不只找了勞工局的人員投訴並且留下紀錄，也向法界及學界的人士進行法律諮詢，都讓該名員工確信自己遭受了李懷瑾的職場霸凌；該名離職員工同時指控李懷瑾因為無法理解組織訂定的專業評核標準，而改以個人的價值觀來判斷評核員工的考績，並未事先與員工溝通，認為一切導致績效評核缺乏客觀性；對此另有指控李懷瑾對於某位員工的工作成果給予負面評價，甚至在績效考核中，刻意挑剔與貶低對方貢獻，導致最終自請資遣。

李懷瑾曾任高雄電影節XR無限幻境單元策展人，高雄VR FILM LAB計劃統籌，有台灣VR推手之稱。

▲李懷瑾曾任高雄電影節XR無限幻境單元策展人，高雄VR FILM LAB計劃統籌，有台灣VR推手之稱。

公費餐敘　一頓上萬元

此外，離職員工更爆李懷瑾頻繁遲到早退，據調查前年1月至2月間她經常中午11、12點才到班且早退，與其他主管形成鮮明對比。

離職員工指控李懷瑾參加TCCF活動，被指送花給贊助商共3,660元，「頻用公帑聯誼自肥核銷，用納稅錢累積個人人脈。」（翻攝自文化內容策進院臉書）

▲離職員工指控李懷瑾參加TCCF活動，被指送花給贊助商共3,660元，「頻用公帑聯誼自肥核銷，用納稅錢累積個人人脈。」

不僅如此，李懷瑾被該名離職員工指出多次以公費進行高額餐敘與送禮，並由自己簽准核銷，涉及公私不分。包括與業者在日本料理餐廳消費1萬3,200元，東方文華酒店聚餐3,190元等，顯示李懷瑾利用主管職權被疑進行不必要的公費支出，甚至未經內部討論即挪用預算出國，並未繳交考察報告。

與此同時，該名離職員工更批李懷瑾透過主管與評審身分，讓特定團隊在多項計畫中獲取資源。總之該名員工認為文策院內部有管理失當、霸凌文化與權力濫用問題，曾要求院方引入第三方調查李懷瑾的行為，但相關申訴程序未獲妥善處理，甚至有資料被抽走，凸顯內部問題。

離職員工質疑文策院前院長李明哲（左），招聘李懷瑾空降擔任文化科技處處長。右為前董事長丁曉菁。

▲離職員工質疑文策院前院長李明哲（左），招聘李懷瑾空降擔任文化科技處處長。右為前董事長丁曉菁。

本刊對此透過通訊軟體詢問李懷瑾本人，以及致電文策院的公關室窗口，至截稿為止都未獲回應。


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