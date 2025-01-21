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社會 社會焦點 保障人權

警扮神偷奶爸+小小兵脅持人質搶銀行　北市防搶演練出新招

▲信義分局警員變裝成小小兵和格魯實施防搶演練。（圖／記者張君豪翻攝）

信義分局警員變裝成小小兵和格魯實施防搶演練。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

農曆春節將至，信義警分局為強化金融機構安全維護，日前動員偵查隊便衣刑警扮演爆紅動畫電影《神偷奶爸》角色格魯、小小兵，以可愛萌趣裝扮實施搶匪行搶銀行的轄區實施攔截圍捕演練，希望能提升金融機構防搶能力。該演習在信義區忠孝東路5段550號「中國信託商業銀行松山分行」實施，並同步宣導反詐騙及防搶知識。

信義警方表示：結合動畫電影《神偷奶爸》並聯結假投資詐欺手法，由信義警分局偵查隊便衣警員扮演壞蛋格魯及小小兵，計劃著毀滅世界任務，但因缺乏資金，故心生歹念搶銀行。

▲信義分局警員變裝成小小兵和格魯實施防搶演練。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒鎖定要提領鉅款投資的民眾，格魯帶領小小兵持槍脅持作為人質，要求行員交出現金後，隨即騎乘機車駛離，信義分局線上警力在接獲通報後，立即趕往現場，根據行員提供歹徒特徵及逃逸方向進行追緝，最後與攔截圍捕警力將歹徒制伏。

信義分局長李憲蒼表示，將持續加強金融機構等財物匯集處所的警戒及巡邏，並提供免費護鈔服務，以保障民眾財產安全。民眾如有大筆現金存、提款需求，可向警方申請護鈔服務，讓民眾確保財產安全、春節期間能安心過年。

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