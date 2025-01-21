10歲童想養母虐待　她氣極直接坐身上！「154kg壓頂」5分鐘害死他

▲美國一名10歲男童因試圖通報自己受虐，而被重達154公斤的養母壓在身上長達5分鐘，最後窒息而死。（圖／翻攝X／Morbid Knowledge）

圖文／CTWANT

2024年4月，美國印第安納州（Indiana）發生一起不幸的事件，一名被收養的10歲男童因為懇求鄰居致電緊急部門通報自己受虐的狀況，被重達154公斤的養母在暴怒下壓在身上長達5分鐘，最後因機械性窒息而死亡。近日本案判決出爐，這名養母被依輕率過失殺人罪（reckless homicide）判處6年徒刑，第6年得以緩刑。

據《Law and Crime》報導，2024年4月25日下午，美國印第安納州波特縣治安官辦公室的警員接獲通報，得知一名兒童失去知覺需要救援。當急救人員到場時，發現10歲的達柯塔‧史蒂文斯（Dakota Stevens）躺在自家的車道上，一旁有人正在對他進行心肺復甦術。警消表示，男孩在他們到場時已經沒有意識、沒有呼吸也沒有脈搏，急救人員還注意到，達柯塔的下頸部與胸部有明顯的瘀傷。警方與急救人員接管現場後，接手了男童的心肺復甦術施作，並且將他緊急送往醫院搶救，不過在2天後仍宣告不治。

警方另外指出，他們在現場接觸了達柯塔的養母威爾遜（Jennifer Lee Wilson），並且認為她看起來「心煩意亂」。

對於養子身上發生的狀況，威爾遜向警方解釋，達柯塔一整天「表現不佳」，在拒絕做家事後逃出家門。當她在幾條街外找到他時，他正在向一名女子交談，而該名女子告訴威爾遜，這名男孩剛剛要求她報警。

有證詞指出，當時威爾遜告訴這名女鄰居「管好你自己的事」，隨即將達柯塔拉上車返家。抵達家門前，達柯塔先是拒絕下車，反抗無果後又尖叫著自己要離開。

威爾遜表示，自己在試著阻止養子離開時，不知道自己是否撞到了他，或者他們摔倒在地，「總之我的意圖是抓住他。」但據警方調閱監視器的畫面發現，威爾遜壓在達柯塔身上足足5分鐘，起初達柯塔奮力掙扎，但逐漸失去動靜。威爾遜則壓著他給社工打電話，當她感覺到達柯塔「沒有動靜」時，她以為對方是在假裝，直到她把達柯塔翻過來，看見他翻白的眼睛，才意識到狀況不對，開始尖叫。

警方指出，10歲的達柯塔身高約147公分，體重40.8公斤，而威爾遜身高約149公分，但體重足足有154公斤。

近日，本案進行宣判。威爾遜被依輕率過失殺人罪（reckless homicide）判處6年徒刑，第6年得以緩刑。

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