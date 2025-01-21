　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10歲童想養母虐待　她氣極直接坐身上！「154kg壓頂」5分鐘害死他

2024年4月，美國印第安納州一名被收養的10歲男童因為懇求鄰居致電緊急部門通報自己受虐的狀況，被重達154公斤的養母在暴怒下壓在身上長達5分鐘，最後因機械性窒息而死亡。（圖／翻攝X／Morbid Knowledge）

▲美國一名10歲男童因試圖通報自己受虐，而被重達154公斤的養母壓在身上長達5分鐘，最後窒息而死。（圖／翻攝X／Morbid Knowledge）

圖文／CTWANT

2024年4月，美國印第安納州（Indiana）發生一起不幸的事件，一名被收養的10歲男童因為懇求鄰居致電緊急部門通報自己受虐的狀況，被重達154公斤的養母在暴怒下壓在身上長達5分鐘，最後因機械性窒息而死亡。近日本案判決出爐，這名養母被依輕率過失殺人罪（reckless homicide）判處6年徒刑，第6年得以緩刑。

據《Law and Crime》報導，2024年4月25日下午，美國印第安納州波特縣治安官辦公室的警員接獲通報，得知一名兒童失去知覺需要救援。當急救人員到場時，發現10歲的達柯塔‧史蒂文斯（Dakota Stevens）躺在自家的車道上，一旁有人正在對他進行心肺復甦術。警消表示，男孩在他們到場時已經沒有意識、沒有呼吸也沒有脈搏，急救人員還注意到，達柯塔的下頸部與胸部有明顯的瘀傷。警方與急救人員接管現場後，接手了男童的心肺復甦術施作，並且將他緊急送往醫院搶救，不過在2天後仍宣告不治。

警方另外指出，他們在現場接觸了達柯塔的養母威爾遜（Jennifer Lee Wilson），並且認為她看起來「心煩意亂」。

對於養子身上發生的狀況，威爾遜向警方解釋，達柯塔一整天「表現不佳」，在拒絕做家事後逃出家門。當她在幾條街外找到他時，他正在向一名女子交談，而該名女子告訴威爾遜，這名男孩剛剛要求她報警。

有證詞指出，當時威爾遜告訴這名女鄰居「管好你自己的事」，隨即將達柯塔拉上車返家。抵達家門前，達柯塔先是拒絕下車，反抗無果後又尖叫著自己要離開。

威爾遜表示，自己在試著阻止養子離開時，不知道自己是否撞到了他，或者他們摔倒在地，「總之我的意圖是抓住他。」但據警方調閱監視器的畫面發現，威爾遜壓在達柯塔身上足足5分鐘，起初達柯塔奮力掙扎，但逐漸失去動靜。威爾遜則壓著他給社工打電話，當她感覺到達柯塔「沒有動靜」時，她以為對方是在假裝，直到她把達柯塔翻過來，看見他翻白的眼睛，才意識到狀況不對，開始尖叫。

警方指出，10歲的達柯塔身高約147公分，體重40.8公斤，而威爾遜身高約149公分，但體重足足有154公斤。

近日，本案進行宣判。威爾遜被依輕率過失殺人罪（reckless homicide）判處6年徒刑，第6年得以緩刑。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
李威捲精舍殺人命案！主嫌王薀生活豪奢　「只喝進口水」月開銷20萬
佛學作家王薀捲精舍殺人案！過往信眾現身說法　「神秘洗腦儀式」曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化
桃機爆人潮！一票人「預判」搶出國糗了
川普宣布「撤銷電動車補助」！大規模開採石油：我們要用力鑽
趙露思神隱20天首露面！已能重新站立走路
川普宣布美國退出WHO　陳時中直言「內部勢力已失衡」
不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令
預算凍結2698億創新高！　卓榮泰：讓所有部會都要去跟立委拜
貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　尷尬畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化

10台男被捕！大馬破獲8億毒品案　搜出大量槍械「如軍火庫」

10歲童想養母虐待　她氣極直接坐身上！「154kg壓頂」5分鐘害死他

加拿大驚現24殘肢「還穿跑鞋」　疑有邪教殺人儀式！驗屍官回應了

不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令

防止被清算！拜登臨走前放大絕　「預防性赦免」家人和反川普人士

女突然大量掉髮差點禿頭　就醫發現「健身房器材太髒」害染病

貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　1秒尷尬畫面瘋傳

陸男星被綁淪豬仔！重創泰國觀光　「1.2萬間住宿」秒遭取消

性侵虐殺女醫師！印度惡狼被判終身監禁　「逃死」原因曝光

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化

10台男被捕！大馬破獲8億毒品案　搜出大量槍械「如軍火庫」

10歲童想養母虐待　她氣極直接坐身上！「154kg壓頂」5分鐘害死他

加拿大驚現24殘肢「還穿跑鞋」　疑有邪教殺人儀式！驗屍官回應了

不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令

防止被清算！拜登臨走前放大絕　「預防性赦免」家人和反川普人士

女突然大量掉髮差點禿頭　就醫發現「健身房器材太髒」害染病

貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　1秒尷尬畫面瘋傳

陸男星被綁淪豬仔！重創泰國觀光　「1.2萬間住宿」秒遭取消

性侵虐殺女醫師！印度惡狼被判終身監禁　「逃死」原因曝光

十方製香廠回饋鄉里　贈送下營消防搶救器材及住警器

adidas台灣限定「珍奶SAMBA」鞋墊印微糖超萌！NB日製U1500JP精緻滿分

上個月才慶90歲！　《超時空奇俠》傳奇演員離世

遏止民進黨亂來！喊話藍白修總統選罷法　趙少康：罷免賴清德施壓

藍白聯手大砍預算！陳時中無奈：已超出政黨競爭範疇

麥當勞過年限定「金迎招財系列」明天開賣！還有2款分享盒

靠北屯造鎮案營收破百億　富華新今年聚焦高價區

快訊／台股收盤上漲33.19點　台積電持平至1120

川普2次就職「真的不一樣了」　外媒點出8年後最大變化

桃猿官宣簽下韓職右投！譯名波賽樂 也與魔神樂完成簽約

國際熱門新聞

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

即／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

即／川普就職典禮現場　王定宇開箱貴賓包廂

川普就職宣布：南部邊境進入國家緊急狀態

即／台灣可以參加川普就職了！立委搭地鐵趕路中

川普辦公桌找到「拜登留下的信」！

貝佐斯未婚妻爆乳裝太吸睛　祖克柏尷尬畫面瘋傳

退出WHO！盤點川普首日簽署的行政命令

川普就職典禮科技巨頭雲集！　她超吸睛

川普就職演說　重申拿回巴拿馬運河、墨西哥灣改名

6.4強震　外媒力讚台灣「1系統」

更多熱門

相關新聞

退出WHO！盤點川普首日簽署的行政命令

退出WHO！盤點川普首日簽署的行政命令

美國總統川普20日上任第一天簽署多項行政命令，涉及領域涵蓋移民、關稅、TikTok、跨性別權利、創立政府效率部門、赦免1500多名國會大廈騷亂人士、退出世界衛生組織（WHO）、退出巴黎氣候協定等，以及多項「美國優先」事項。

史無前例的重返白宮　川普就職典禮創造多項紀錄

史無前例的重返白宮　川普就職典禮創造多項紀錄

川普挺死刑　確保各州有藥物執行處決

川普挺死刑　確保各州有藥物執行處決

曾在台求學！加州華裔市長：期待川普就職

曾在台求學！加州華裔市長：期待川普就職

川普赦免1500國會山莊暴徒　裴洛西批可恥

川普赦免1500國會山莊暴徒　裴洛西批可恥

關鍵字：

美國北美要聞虐童Dakota StevensJennifer Lee Wilson周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面